W sobotę we Wrocławiu konwencja S&D z udziałem Timmermansa, Dalli i Kwaśniewskiego

W sobotę we Wrocławiu odbędzie się konwencja zorganizowana przez grupę S&D z udziałem wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, unijnej komisarz ds. równości Heleny Dalli oraz byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

Konwencja "Europa Równych Szans", która jest organizowana przez Grupę Progresywnego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim we współpracy z Nową Lewicą, odbędzie się w sobotę o godz. 11 we Wrocławskim Centrum Kongresowym.

Przedmiotem konferencji, oprócz zagadnień związanych z równością obywateli, czy pozycji kobiet we współczesnej Europie, będą też kwestie związane z działaniami UE na rzecz zielonej transformacji oraz powstrzymania zmian klimatu.

Jak podkreśla współprzewodniczący Nowej Lewicy, eurodeputowany Robert Biedroń, "Lewica jest najbardziej proeuropejską siłą w Polsce". "Dlatego chcemy bezpiecznej Polski w jeszcze bardziej zintegrowanej Europie. Dzisiaj Polki mają mniej praw niż Belgijki czy Francuzki, osoby spoza dużych miast mają mniej szans niż ci z wielkich metropolii. Najwyższa pora, by to zmienić i o to będzie walczyła Lewica" - mówił.

Biedroń dodał, że będą z nami "ważne dla Europy i Polski osoby": Frans Timmermans, Helena Dalli i Aleksander Kwaśniewski. "Tą konwencją pokażemy, dlaczego po przejęciu władzy Lewica musi być w przyszłym rządzie - żeby pewne sprawy po prostu załatwić. Jesteśmy 18 lat w Unii Europejskiej, najwyższa pora, żeby więcej europejskości było w Polsce. I Lewica to zapewni" - przekonywał.

Oprócz Timmermansa, Dalli i Kwaśniewskiego we Wrocławiu będą przemawiać też współprzewodniczący NL Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń.