W sobotę wiec Lewicy w Częstochowie i koncert Michała Wiśniewskiego

W sobotę liderzy i liderki Lewicy wystąpią na otwartym wiecu w Częstochowie. Jak podkreśla w rozmowie z PAP szef sztabu Lewicy Włodzimierz Czarzasty, będzie to luźniejsza formuła. Sami jesteśmy jej ciekawi - podkreśla. Po występach polityków wystąpi lider formacji Ich Troje Michał Wiśniewski.

Częstochowa nie jest dla Lewicy miejscem przypadkowym. Tu od 2010 roku prezydentem miasta jest związany z partią Krzysztof Matyjaszczyk. Formacja ma tu też miejskich radnych, a w parlamencie senatora i posła.

"Częstochowa jest też dla nas ważnym miastem, bo jako pierwsze dofinansowało program in vitro. Nikt w Polsce nie zrobił tego wcześniej, tylko Częstochowa to wprowadziła - nawet jak nie było tego w Sejmie i nikt tego nie ruszał" ­- podkreślił Włodzimierz Czarzasty.

Wydarzenie otworzy prezydent Matyjaszczyk, a po nim wystąpią współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń, wiceszefowa partii Joanna Scheuring-Wielgus i współszefowa struktur warszawskich Anna Maria Żukowska oraz współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg i Magdalena Biejat.

"To będzie zamknięcie naszej wakacyjnej trasy i dlatego jest taka luźniejsza formuła" - wskazuje szef sztabu Lewicy i podkreśla, że będzie to pierwsza impreza plenerowa jego formacji w tej kampanii wyborczej. "Nasza szóstka będzie występowała z przekazem programowym, ale będzie to miało luźniejszą formułę" - dodał.

Czarzasty podkreśla także, że jego ugrupowanie nie będzie zwozić na wiec działaczy z regionów. "Jesteśmy ciekawi, ile osób będzie zainteresowanych wiecem, ale będziemy zadowoleni z każdej liczby, bo my szanujemy ludzi i nie szanujemy ich tylko wtedy, kiedy przychodzi ich dwa tysiące" - powiedział. "Sami jesteśmy ciekawi tej formuły, bo to jest formuła wakacyjna, która kończy nasz objazd po Polsce" - zaznacza.

Po występach liderów Lewicy wystąpi lider zespołu Ich Troje Michał Wiśniewski. "Tak, jak na wiecach otwartych, np. po Platformie Obywatelskiej różne zespoły śpiewają, tak i my będziemy mieli koncert po wiecu" - mówi Czarzasty.

Ważnym wydarzeniem w kalendarzu wyborczym Lewicy ma być też zaplanowana na 2 września inauguracja kampanii, gdzie przedstawiona będzie jej wizualna strona oraz hasła.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.