W środę ORP Gen. T. Kościuszko opuści Port Wojenny Gdynia i dołączy do Stałego Zespołu Okrętów NATO Grupa 1 – SNMG1

Prezydent Andrzej Duda postanowił o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Stałego Zespołu Morskiego NATO (SNMG1) na akwenie mórz: Bałtyckiego, Północnego, Norweskiego, Śródziemnego oraz we wschodniej części Oceanu Atlantyckiego. Uroczyste pożegnanie fregaty rakietowej ORP Gen. T. Kościuszko odbędzie się w środę.

22 grudnia 2022 r. prezydent Andrzej Duda wydał postanowienie o użyciu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Stałego Zespołu Morskiego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego - Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) w działaniach na Morzu Bałtyckim, Morzu Północnym, Morzu Norweskim, Morzu Śródziemnym oraz we wschodniej części Oceanu Atlantyckiego.

PKW będzie liczył do 230 żołnierzy i pracowników wyposażonych w okręt ORP Gen. T. Kościuszko.

Jak podała 3. Flotylla Okrętów, fregata rakietowa ORP Gen. T. Kościuszko wraz z zaokrętowanym na niej śmigłowcem pokładowym SH-2G dołączy do Stałego Zespołu Okrętów NATO Grupa 1, w skład którego wchodzą trzy okręty: jednostka flagowa zespołu - holenderska fregata rakietowa HNLMS Tromp, duński okręt dowodzenia HDMS Esbern Snare oraz francuska fregata FS Chevalier Paul. Zespołem dowodzi komandor Jeanette Morang.

Zgodnie z postanowieniem prezydenta, ogólny zakres zadań PKW będzie obejmował: obronę żeglugi sojuszniczej przed okrętami nawodnymi, podwodnymi i lotnictwem; ochronę wyznaczonych rejonów i portów, budowanie świadomości operacyjnej przez patrolowanie szlaków oraz prezentację obecności, jedności i determinacji NATO; eskortowanie cywilnych jednostek sojuszniczych poza obszar działalności operacyjnej oraz lokalizowanie, identyfikowanie, śledzenie i prowadzenie inspekcji wytypowanych jednostek pływających podejrzanych o prowadzenie działalności związanej z przemytem ludzi, broni oraz towarów.

Jak poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych na Facebooku, uroczyste pożegnanie fregaty rakietowej ORP Gen. T. Kościuszko odbędzie się w środę 4 stycznia.

SNMG-1 to jeden z dwóch stałych zespołów okrętowych Sojuszu Północnoatlantyckiego, w których skład wchodzą wyselekcjonowane niszczyciele i fregaty państw członkowskich. Szkielet zespołu stanowią jednostki z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Holandii, do których cyklicznie dołączają okręty z Belgii, Danii, Portugalii, Hiszpanii i Polski. SNMG-1 prowadzi ćwiczenia zarówno w składzie zespołu jak i z okrętami sił morskich państw członkowskich NATO i Partnerstwa dla Pokoju. Wielonarodowy elitarny zespół utrzymywany jest w najwyższym stopniu gotowości bojowej i przeznaczony jest do natychmiastowego reagowania w sytuacjach kryzysowych, operacjach pokojowych i w wypadku wojny.