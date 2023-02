W Środę Popielcową ruszy dziewiąta edycja wielkopostnych kościołów stacyjnych

W Środę Popielcową, 22 lutego, ruszy dziewiąta edycja wielkopostnych kościołów stacyjnych. Wybrano 40 świątyń, tyle, ile jest dni Wielkiego Postu – 25 w archidiecezji warszawskiej i 15 w diecezji warszawsko-praskiej, wskazując je jako miejsca spowiedzi i nabożeństw.

Każda ze świątyń jest stacją jednego dnia Wielkiego Postu. Każdego dnia w wyznaczonym kościele stacyjnym obowiązuje ten sam program. Kościół otwarty będzie od 6.00 do 21.00. Przez cały dzień będzie możliwość spowiedzi, do godz. 15.00 potrwa adoracja Najświętszego Sakramentu. Poza tym o godz. 12.00 wspólna modlitwa "Anioł Pański" i różaniec, o 15.00 "Koronka do miłosierdzia Bożego" bądź nabożeństwo drogi krzyżowej, o 19.00 gorzkie żale. Centralnym wydarzeniem każdego dnia będzie msza św. o godz. 20.00.

W Środę Popielcową dziewiątą edycję wielkopostnych kościołów stacyjnych zainauguruje eucharystia w Świątyni Opatrzności Bożej pod przewodnictwem metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza.

Godziny niektórych nabożeństw mogą być - w niektórych kościołach - inne, np. w niedziele.

Modlitwa w wielkopostnych kościołach stacyjnych potrwa do Niedzieli Palmowej - 2 kwietnia. Ostatnim jej etapem będzie kościół Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie.

Tradycja kościołów stacyjnych narodziła się w Rzymie, gdzie w poszczególne dni Wielkiego Postu wierni spotykali się i spotykają nadal każdego dnia w innym kościele na liturgii. W Warszawie idea wielkopostnych kościołów stacyjnych, gdzie każdy kościół jest stacją jednego dnia wielkiego postu, przyjęła się w 2015 r. Jest to wspólne dzieło archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej.