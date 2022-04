W środę Rada Krajowa PO - Tusk ma ogłosić nowe propozycje programowe

Inflacja, drożyzna, rosnące raty kredytów - to główne tematy, które zamierza poruszyć na środowym posiedzeniu Rady Krajowej PO lider partii Donald Tusk. Szef Platformy Obywatelskiej ma ponadto zaprezentować nowe propozycje programowe ugrupowania.

We wtorek wieczorem w Warszawie zbiera się zarząd PO, który ma przygotować projekty uchwał na środowe posiedzenie Rady Krajowej.

Rada ma być poświęcona głównie tematom gospodarczym i stanowić podsumowanie ostatnich wizyt Tuska w kilku regionach kraju. "Przewodniczący przedstawi konkretne wnioski wynikające z tego dwutygodniowego objazdu i spotkań z pracownikami budżetówki, przedsiębiorcami i rolnikami na temat sytuacji w Polsce" - zapowiedział w rozmowie z PAP rzecznik PO Jan Grabiec.

Według niego, należy się spodziewać także nowych propozycji programowych Platformy. "Będzie też rozwinięcie tych pomysłów, o których przewodniczący Tusk wspominał już wcześniej" - dodał Grabiec.

Ostatni duży zjazd Platformy Obywatelskiej - kongres programowy pod hasłem "Bezpieczna Polska" - poświęcony był przede wszystkim wojnie w Ukrainie i wynikających z niej zagrożeń dla naszego kraju. Tym razem jednak główna partia opozycyjna chce się skupić głównie na tematach krajowych. "Trudno oczywiście abstrahować od wojny i pomocy uchodźcom, ale powoli jednak chcemy wracać do tego, co się dzieje w Polsce, bo tutaj też się dużo dzieje, i to rzeczy negatywnych" - zaznaczył rzecznik PO.

Sytuacji gospodarczej w kraju - niskim zarobkom sfery budżetowej, rosnącym ratom kredytów i drożyźnie - poświęcone były też spotkania Donalda Tuska w regionach. W Świętokrzyskiem lider PO promował swój pomysł 20-procentowych podwyżek dla pracowników tzw. budżetówki, a na Lubelszczyźnie - propozycje rozwiązań prawnych, które miałyby ulżyć kredytobiorcom. Kilkakrotnie apelował też do rządu o zablokowanie importu rosyjskich surowców energetycznych, a także porozumienie z Brukselą w sprawie środków z unijnego Funduszu Odbudowy.

Posiedzenie Rady Krajowej PO planowane jest na godz. 11, odbędzie się w jednym ze stołecznych hoteli.