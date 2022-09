W środę rusza WorldSkills, zawody potrwają do 26 listopada

W środę rusza WorldSkills - międzynarodowe zawody umiejętności zawodowych dla uczniów i studentów. Odbywać się będą w 15 krajach na trzech kontynentach. Potrwają do 26 listopada. Polskę będzie reprezentować 15 zawodników w 12 konkurencjach.

WorldSkills to międzynarodowe, cykliczne wydarzenie, którego zadaniem jest promowanie umiejętności zawodowych. W tym roku miały się one odbyć w Szanghaju, jednak ze względu na obostrzenia pandemiczne w Chinach, wydarzenie to musiało zostać odwołane. Współpraca globalnej sieci WorldSkills zaowocowała decyzją o przyjęciu wyjątkowej formy tegorocznej rywalizacji. Od 7 września do 26 listopada 61 konkurencji, zamiast w jednym miejscu, obędzie się w 15 krajach na trzech kontynentach.

W tegorocznej edycji ma wziąć udział ponad 1000 zawodników z 58 państw. Polskę będzie reprezentować najliczniejsza w historii reprezentacja: 15 zawodników wystartuje w 12 konkurencjach odbywających się w sześciu europejskich państwach.

Kamil Kośnik i Stanisław Wielgosz reprezentować będę Polskę w konkurencji mechatronika w Stuttgarcie w Niemczech. Także w Stuttgarcie, w konkurencji przemysł 4.0, walczyć będę Kamil Kwiatkowski i Przemysław Rył. Konkurencje będą rozgrywane w dniach od 4 do 7 października.

Dawid Miotk reprezentować będzie Polskę w konkurencji obsługa gości hotelowych. Konkurencja będzie rozgrywana w Montreux w Szwajcarii w dniach 6-9 października. Tytus Sokołowski walczyć będzie w konkurencji Frezowanie CNC w Leonbergu w Niemczech w dniach 10-15 października.

Józef Pruszczyk wystąpi w konkurencji meblarstwo, a Radosław Kropaczewski w konkurencji stolarstwo. Konkurencje będą rozgrywane w Bazylei w Szwajcarii w dniach 11-14 października.

Szymon Szafranek i Rafał Paszko wystąpią w konkurencji integracja robotów przemysłowych w Esch-sur-Alzette w Luksemburgu w dniach 17-20 października. Radosław Mazgaj wystąpi w konkurencji budownictwo cyfrowe/BIM w Bordeaux we Francja w dniach 19-22 października.

Weronika Kwiatek reprezentować będzie Polskę w konkurencji florystyka, a Emilia Wide w konkurencji fryzjerstwo. Zawody w tych konkurencjach będą rozgrywane w Helsinkach w Finlandii w dniach 20-23 października.

Michał Jelinski wystąpi w konkurencji instalacje sanitarne i grzewcze w Lahr w Niemczech w dniach 2-4 listopada. Marek Wiącek wystąpi w konkurencji mechanika pojazdów rolniczych i budowlanych w Salzburgu w Austrii w dniach 24-26 listopada.

Zawody WorldSkills są organizowane co dwa lata począwszy od 1950 roku. Tegoroczna edycja będzie 46. edycją. Celem zawodów jest promowanie umiejętności zawodowych, podnoszenie ich jakości oraz współpraca z pracodawcami w międzynarodowym środowisku. Wydarzeniu towarzyszą rozmaite prezentacje, pokazy, wystawy, konferencje i seminaria branżowe. Polska bierze udział w WorldSkills od 2018 r.

Co dwa lata, począwszy od 2008 r., organizowany jest ich europejski odpowiednik EuroSkills. W zawodach EuroSkills rywalizuje 31 państw z Europy, w WorldSkills 85 państw. To największe tego rodzaju zawody na świecie.

8. edycja EuroSkills 2023 odbędzie się w Gdańsku we wrześniu przyszłego roku na terenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego AMBEREXPO. Pierwotnie miała odbyć się w Sankt Petersburgu w Rosji, jednak decyzją Stowarzyszenia WorldSkills Europe, które wykluczyło Rosję z uczestnictwa w programie WorldSkills, została przeniesiona do Polski.

Międzynarodowe konkursy umiejętności zawodowych dają w Polsce możliwość udziału zarówno uczniom szkół branżowych, techników, jak i studentom uczelni wyższych.

