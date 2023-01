W środę wczesnym popołudniem spotkanie premiera Morawieckiego z Solidarną Polską w sprawie SN

W środę wczesnym popołudniem w KPRM odbędzie się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z parlamentarzystami Solidarnej Polski, a głównym tematem ma być projekt dotyczący Sądu Najwyższego i KPO. Chcę przedstawić przede wszystkim pewną hierarchię potrzeb Polski - zapowiadał szef rządu.

13 grudnia ub.r. posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o SN, który, według autorów, ma wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską środków z KPO. Projekt jest krytykowany m.in. przez Solidarną Polskę. Szef rządu tuż przed świętami odbył już jedno spotkanie z przedstawicielami tej partii; w środę odbędzie się kolejne, z udziałem wszystkich parlamentarzystów SP.

"Chcę przedstawić przede wszystkim hierarchię potrzeb Rzeczpospolitej Polskiej. O tym będę przede wszystkim mówił, że różne spory są ważne. Tak jak w rodzinie, że czasami się spieramy, kłócimy, ale najważniejsze jest bezpieczeństwo rodziny, bezpieczeństwo finansowe, rozwój" - mówił we wtorek szef rządu.

"Na tym chce się skoncentrować. (...) Chcę wskazywać na to co jest ważne, a co jest jeszcze ważniejsze i myślę, że jak uda się do tego przekonać, to byłoby to bardzo dobre dla Polski" - dodał premier.

Rzecznik rządu Piotr Müller zwrócił uwagę w Polsat News, że Solidarna Polska składa się z wielu posłów. "Liczę na to, że przynajmniej część posłów Solidarnej Polski uda się przekonać" - mówił.

W spotkaniu, poza premierem Morawieckim i posłami SP, udział wziąć ma m.in. minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk oraz przedstawiciele PiS.

Polityk SP, minister w KPRM Michał Wójcik odnosząc się do środkowego spotkania zwracał uwagę, że jest kilka kwestii, które wymagają omówienia. "Kwestia KPO, kwestia ustawy o Sądzie Najwyższym, kwestia tego, co się stało kilka dni temu (chodzi o zarzuty SP pod adresem TVP w związku z występem zespołu Black Eyed Peas podczas Sylwestra Marzeń, kiedy muzycy wystąpili z tęczowymi opaskami na ramionach - PAP)" - mówił Wójcik.

Podkreślał, że przedstawiciele SP chcą rozmawiać o tym, "jaki jest wpływ KPO na wzrost gospodarczy, skąd się biorą wyliczenia, jakie są korzyści, a jakie mają być nakłady na KPO". "Jeżeli mówimy o konkretnych kwotach, np. tej części dotacyjnej 107 mld zł, to my zadaliśmy pytanie, ile konkretnie będą nas kosztowały kamienie milowe chociażby, czy rzeczywiście będzie np. podatek od silników spalinowych w samochodach" - powiedział Wójcik.

Jego zdaniem, KPO "to jest kredyt na złych warunkach, to nas będzie kosztowało trzy do pięciu razy więcej niż to co dostajemy".

"Zapewne jednym z pierwszych pytań będzie pytanie, dlaczego Ministerstwo Finansów jeszcze nie zrobiło takich szacunków. Kilka miesięcy temu wysłałem do resortu finansów pismo prosząc o informację, ile otrzymamy z KPO i jakie to będzie miało przełożenie na wzrost gospodarczy, a z drugiej strony żeby podać, jakie będą koszty dla polskiego społeczeństwa, czyli np. kamienie milowe" - mówił Wójcik.

Dwa dni po złożeniu projektu prezydent Andrzej Duda oświadczył, że nie współuczestniczył w jego przygotowaniu ani nie konsultowano go z nim. Zaznaczył, że nie zgodzi się na rozwiązania godzące w system konstytucyjny oraz nie pozwoli, aby do polskiego systemu prawnego został wprowadzony jakikolwiek akt prawny, który będzie podważał nominacje sędziowskie albo pozwalał komukolwiek je weryfikować. Zaapelował jednocześnie o spokojne i konstruktywne prace parlamentarne nad projektem.

Projektem Sejm miał zająć się jeszcze w grudniu ub.r., ale został on zdjęty z porządku obrad. Zapowiedziano jego konsultacje i prace nad projektem dwóch zespołów legislacyjnych: prezydenckiego oraz rządowego.

Negatywnie o założeniach projektu wypowiedział się też minister sprawiedliwość Zbigniew Ziobro. Oświadczył, że resort sprawiedliwości i Solidarna Polska nie zaakceptują projektu o SN w przedłożonej przez PiS formie. Jego zdaniem, proponowane przepisy naruszają konstytucję w wielu miejscach i ingerują głęboko w polską suwerenność. Ziobro poinformował wtedy, że Solidarna Polska oczekuje od premiera spotkania i rozmów o proponowanych przepisach.

Spotkanie takie odbyło się 23 grudnia ub.r. Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś (Solidarna Polska) poinformował, że odbędą się kolejne spotkania polityków SP z premierem w sprawie proponowanych zmian.

Zgodnie z projektem, sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów będzie rozstrzygał Naczelny Sąd Administracyjny, a nie, jak obecnie, Izba Odpowiedzialność Zawodowej SN. Propozycja nowelizacji przewiduje też poszerzenie zakresu tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego, który mogłaby inicjować nie tylko strona postępowania, ale także z urzędu sam sąd. Projekt uzupełnia także sposób badania bezstronności sędziego.