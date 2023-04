W środę wieczorem sąd rozpozna wnioski o aresztowanie matki i ojczyma ośmiolatka z Częstochowy

W środę wieczorem Sąd Rejonowy w Częstochowie rozpozna wnioski prokuratury o aresztowanie ojczyma i matki ośmioletniego chłopca z tego miasta, który z poważnymi oparzeniami i złamaniami trafił do szpitala.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Pierwsze posiedzenie zostało wyznaczone na 19 - powiedział PAP rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie sędzia Dominik Bogacz.

27-letni ojczym ośmiolatka w częstochowskiej prokuraturze usłyszał w środę zarzuty dotyczące m.in. usiłowania zabójstwa dziecka. Mężczyzna miał polewać je wrzątkiem i umieszczać je na rozgrzanym piecu, a wcześniej brutalnie bić i przypalać papierosami.

35-letniej matce prokuratura zarzuciła narażanie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, a także udzielenie pomocy mężowi w znęcaniu się nad chłopcem. Oboje przyznali się do winy. Prokurator złożył w sądzie wniosek o aresztowanie obojga podejrzanych na trzy miesiące, motywując go surową karą i obawą matactwa.

Ośmiolatek jest leczony w GCZD. Przeszedł już kilka operacji, czekają go kolejne. Został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. Jak przekazali w środę lekarze, oparzenia chłopca są bardzo rozległe, bo obejmują blisko jedną czwartą powierzchni ciała. W ich ocenie oparzenie 8-latka powstało około tydzień do 10 dni przed przyjęciem go do szpitala, natomiast złamania chłopca powstawały w ciągu ostatniego miesiąca. Żadne z tych obrażeń nie zostało wcześniej zaopatrzone ani leczone. Chłopiec był też wychudzony, odwodniony i brudny.

Częstochowska policja podała, że mundurowi interweniowali w tej sprawie w poniedziałek, po zgłoszeniu złożonym przez biologicznego ojca dziecka. Chłopca z ciężkimi obrażeniami z dzielnicy Stradom przetransportowano do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Policjanci nie mieli w tym domu wcześniej interwencji związanych w przemocą.