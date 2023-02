W środę wizyta ministra obrony Niemiec w Polsce

W środę minister obrony Niemiec Boris Pistorius przyleci do Polski. Po południu ma się spotkać w cztery oczy z wicepremierem, szefem MON Mariuszem Błaszczakiem - poinformowała we wtorek Informacyjna Agencja Radiowa. Informację potwierdziło w rozmowie z PAP Centrum Operacyjne MON.

"Jutro do Polski przylatuje minister obrony Niemiec Boris Pistorius. Według ustaleń Informacyjnej Agencji Radiowej po południu (ok. 14.00 ) dojdzie do spotkania szefa niemieckiego MON z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem. Mają to być rozmowy w formacie +w cztery oczy+" - czytamy w opublikowanej we wtorek depeszy IAR.

Jak informuje agencja, na razie nie wiadomo, czy politycy spotkają się z przedstawicielami mediów. "Spotkanie w Warszawie będzie kolejnym ministrów obrony Polski i Niemiec. Mariusz Błaszczak i Boris Pistorius rozmawiali w bazie Ramstein w styczniu, w trakcie narady organizowanej przez USA, dotyczącej dalszej pomocy militarnej dla walczącej z Rosją Ukrainy" - przypomina IAR.

Informację o wizycie Pistoriusa i spotkaniu ministrów obrony potwierdziło w rozmowie z PAP Centrum Operacyjne MON.

Od połowy stycznia w Polsce stacjonują niemieccy żołnierze obsługujący rozlokowane na wschodzie kraju baterie przeciwlotnicze i przeciwrakietowe Patriot. Sprzęt ten został wysłany przez Niemcy w celu wzmocnienia obrony powietrznej wschodniej flanki NATO. Propozycja rozlokowania niemieckich Patriotów w Polsce została wysunięta przez Niemcy po upadku rakiety w przygranicznym Przewodowie 15 listopada ubiegłego roku.