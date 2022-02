W środę zbiera się Naczelny Komitet Wykonawczy PSL, który wybierze swoje prezydium

W środę o godz. 13 w Warszawie odbędzie się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego, na którym zostanie wybrane prezydium NKW, czyli wiceprezesi partii, sekretarze i skarbnik - powiedział PAP poseł Dariusz Klimczak (PSL).

Jednym z głównych punktów posiedzenia "będą sprawy dotyczące wyłonienia wiceprezesów, sekretarzy i skarbnika, czyli prezydium Naczelnego Komitetu Wykonawczego" - poinformował Klimczak.

Zaznaczył, że swoich wiceprezesów, sekretarza i skarbnika proponuje prezes partii. "I dzisiaj nikt nie wie, kto może piastować te funkcje" - podkreślił poseł ludowców.

"Każdy czeka na ten moment, ponieważ to będzie swego rodzaju ocena naszej pracy w poprzednim okresie. Ktoś, kto pełnił funkcję sekretarza, skarbnika, czy wiceprezesa, miał określone zadania przedstawione przez prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza. Jeżeli zostaną mu powierzone raz jeszcze, to znaczy, że wywiązał się z tych zadań" - powiedział poseł PSL. "Jeżeli nie, to znaczy, że prezes będzie otwierał nowy etap" - dodał Klimczak.

Jego zdaniem pojawią się nowe nazwiska wśród wiceprezesów partii.

"Część z nas nie zostanie nimi dłużej. Ale uważam, że to jest także okazja do pokazania wszystkim, naszej strukturze, że prezes wyciąga wnioski i stawia na tych, którzy pracują, a tym, którzy sobie gorzej radzą, trzeba podziękować" - zaznaczył Klimczak.

Według niego podczas środowego posiedzenia NKW zostaną też podjęte tematy związane ochroną zdrowia, gospodarką i rolnictwem. "To są najważniejsze tematy, które dzisiaj interesują Polaków związane z drożyzną i z rozwiązaniami podatkowymi zaproponowanymi w tzw. Polskim Ładzie. Przeciwdziałanie im i zaproponowanie nowych rozwiązań legislacyjnych, które pomogą Polakom jest naszym głównym zadaniem" - powiedział.

"To jest to, czego Polacy oczekują od opozycji. A my - jako PSL - chcemy taki jasny, klarowny zestaw politycznych propozycji legislacyjnych przedstawić i od tego jest właśnie pierwsze posiedzenie Naczelnego Komitetu Wykonawczego w nowej kadencji i w nowym roku" - powiedział poseł ludowców.

Zgodnie ze statutem PSL, Naczelny Komitet Wykonawczy Stronnictwa stanowią wybierani ze składu Rady Naczelnej członkowie w liczbie do 20 osób i Prezes PSL. Na wniosek prezesa w głosowaniu jawnym, Naczelny Komitet Wykonawczy wybiera ze swego grona wiceprezesów w liczbie określonej przez NKW, 2-wóch sekretarzy i skarbnika.

Posiedzenie NKW odbędzie się w siedzibie partii przy ulicy Pięknej w Warszawie.