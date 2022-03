W środę zbiera się Senat; zajmie się nowelizacją Kodeksu spółek handlowych

Senat, który we wtorek zbiera się na dwudniowym posiedzeniu zajmie się nowelizacją Kodeksu spółek handlowych, do której dodano zmiany dotyczące Polskiego Ładu; ma ona wzmocnić nadzór w spółkach kapitałowych oraz wprowadzić do polskiego ustawodawstwa prawo holdingowe.

Senat ma także w czasie tego posiedzenia przyjąć uchwałę wspierającą europejskie aspiracje Ukrainy. Jak powiedział PAP wicemarszałek Senatu Michał Kamiński trwają obecnie prace nad przygotowaniem projektu; wyraził nadzieję, że zostanie ona przyjęta jednogłośnie przez senatorów. W ubiegłym tygodniu prezydent walczącej z rosyjską agresją Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał wniosek o członkostwo jego kraju w UE.

Możliwe, że w czasie dwudniowego posiedzenia Senat zajmie się także ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z rosyjską inwazją, nad którą obecnie trwają prace w Sejmie. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zadeklarowała we wtorek, że Sejm chce uchwalić ją w środę. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki nie wykluczył, że jeśli do tego czasu ustawa zostanie przyjęta przez Sejm, Izba zajmie się nią podczas tego posiedzenia.

Przyjęty przez rząd w poniedziałek projekt specustawy ma uregulować kwestie związane z legalnością pobytu Ukraińców w Polsce. Zgodnie z propozycjami, ukraińscy uchodźcy, którzy przybyli do Polski będą mogli również po potwierdzeniu tożsamości otrzymać numer PESEL, a ich pobyt w naszym kraju będzie uznawany za legalny przez 18 miesięcy. Zmiany umożliwiają też powołanie dodatkowe oddziałów szkołach, które zapewnią edukację dla obywateli Ukrainy.

Projekt przewiduje też wypłatę świadczenia osobom i podmiotom, które zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną. Przewiduje się, że będzie to 40 zł dziennie, czyli ok 1200 zł miesięcznie wypłacane maksymalnie przez 60 dni. Pomoc finansowa będzie przysługiwała też uchodźcom z Ukrainy. Zgodnie z propozycją dostana oni jednorazowo 300 zł na osobę.

W projekcie znalazł się także przepis, który gwarantuje funkcjonariuszom publicznym bezkarność za złamanie dyscypliny finansów publicznych i złe gospodarowanie pieniędzmi w kilku przypadkach, m.in. za czyny popełnione w czasie obowiązywania stanu wyjątkowego, trwania wojny napastniczej na terytorium sąsiedniego państwa, a także w czasie pandemii, a sprawca działał w celu m.in. ochrony życia lub zdrowia wielu osób lub mienia wielkiej wartości.

Senat zajmie się nowelizacją Kodeksu spółek handlowych, do której dodano zmiany dotyczące Polskiego Ładu; ma ona m.in. wzmocnić nadzór w spółkach kapitałowych oraz wprowadzić do polskiego ustawodawstwa prawo holdingowe. Przyjęte przez Sejm poprawki przewidują zmiany w innych ustawach, w tym z zakresu Polskiego Ładu. Najważniejsze z nich modyfikują zasady ustalania dochodu przez przedsiębiorców dla celów składki zdrowotnej.

W porządku obrad jest też ustawa o wsparciu przygotowań z budżetu państwa do III Igrzysk Europejskich, które mają się odbyć w Polsce w przyszłym roku. Zakłada ona zwiększenie maksymalnego limitu wydatków z budżetu ze 160 do 960 milionów złotych. W tym roku mogą one wynieść maksymalnie 536,6 mln zł, a w przyszłym - 423,4 mln zł.

Ustawa zawiera też przepis pozwalający ministrowi właściwemu do spraw transportu udzielić dotacji celowych na przygotowanie i realizację przedsięwzięć realizowanych w związku z igrzyskami. Ponadto minister właściwy do spraw kultury fizycznej może udzielać dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie i realizację przedsięwzięć związanych z imprezą.

Igrzyska Europejskie po raz pierwszy odbyły się w 2015 r. w Baku, a następnie w 2019 r. w Mińsku. O organizacji kolejnej edycji w Polsce zdecydowały w 2019 r. w Mińsku narodowe komitety zrzeszone w stowarzyszeniu Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC). Zgodnie z planami, głównym miejscem sportowych rywalizacji ma być Kraków, ale zawody odbędą się także w innych miejscach Małopolski oraz na Śląsku.

Senatorowie zajmą się ponadto ustawa zmierzającą do dopuszczenia do uprawy na terenie RP konopi innych niż włókniste w przypadku, gdy uprawa ta będzie prowadzona przez nadzorowany przez ministra właściwego do spraw rolnictwa instytut badawczy.

Senat zajmie się także ustawami i ratyfikacji dwóch porozumień: o skutkach prawnych wygaśnięcia Umowy między rządami RP oraz Finlandii o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Helsinkach dnia 25 listopada 1996 r., a także o skutkach prawnych wygaśnięcia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 13 października 1989 r.

Senatorowie rozpatrzą też projekt uchwały w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin Józefa Szajny - polskiego malarza, scenografa, reżysera, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W czasie II wojny światowej Szejna był więźniem niemieckich obozów KL Auschwitz i Buchenwald.