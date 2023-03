W Światowym Dniu Wody Polska 2050 zaprezentowała postulaty dot. gospodarowania wodami

Skuteczna ochrona przed suszami i powodziami, wzmocnienie uprawnień Inspekcji Ochrony Środowiska i zwiększenie kar dla “trucicieli” wód, wprowadzenie nowoczesnego systemu monitorowania jakości wód i wzmocnienie bezpieczeństwa wodnego Polski - to postulaty Polski 2050 dot. gospodarowania wodami.

22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Z tej okazji nad Wisłą w Warszawie odbyła się konferencja prasowa Polski 2050 Szymona Hołowni z udziałem wiceprzewodniczącej ugrupowania - posłanki Joanny Muchy, rzeczniczki prasowej partii Katarzyny Karpy-Świderek i ekspertki ekologicznej Magdaleny Dorożały.

Posłanka Mucha zwracała uwagę, że często mówimy, że woda daje życie, jednak coraz częściej mówimy o wodzie jak o jednym z naszych najważniejszych zasobów, którego może niedługo zabraknąć.

Mucha podkreślała, że coraz więcej rolników ma problemy z suszą. "Susza pochłania coraz więcej zasobów, pieniędzy i pracy ludzkiej. W związku z tym musimy nauczyć się zupełnie inaczej gospodarować wodą" - mówiła.

"Wiemy o tym, jak bardzo rolnicy cierpią z powodu suszy, ale wiemy też, że będzie grupa rolników, która na magazynowaniu wody może stracić. Chcemy zadeklarować, że nikt z nich nie zostanie bez pomocy i bez rekompensaty ze strony państwa, jeśli będziemy mieli szansę odpowiadać za politykę państwa w tym zakresie" - zadeklarowała.

Oświadczyła, że postulaty Polski 2050 dotyczą tego, żeby nie zatruwać naszych rzek. Mówiła, że potrzebne jest utrzymywanie wody w glebie poprzez systemy małej retencji, a także zaprzestanie "betonowania" rzek. "Wybetonowana rzeka działa jak rynna, która zamiast zatrzymywać wodę w gruncie odprowadza ją do większego cieku wodnego. Zadaniem polityków jest prowadzenie polityki w taki sposób, żeby woda zostawała w gruncie" - powiedziała Mucha.

Zwracała przy tym uwagę, że polskie rzeki są "dramatycznie zatrute" i przypominała tym kontekście o ubiegłorocznej katastrofie ekologicznej na Odrze.

Podkreślała, że zdaniem ekologów ta sytuacja może się powtórzyć na Wiśle. Przypomniała, że rząd nadal nie przedstawił raportu pokazującego przyczynę zatrucia Odry, nie wskazał winnych oraz nie zrobił nic, aby taka sytuacja już się nie powtórzyła. "Wzywamy rząd, żeby zabrał się do roboty, bo sytuacja, którą oglądaliśmy na Odrze, może się powtórzyć również w tym roku" - apelowała. Poinformowała jednocześnie, że wśród postulatów Polski 2050 jest także przeniesienie odpowiedzialności za rzeki z ministerstwa infrastruktury do ministerstwa środowiska.

"Wczoraj Odra, a za chwilę - jeżeli nic nie zrobimy - sytuacja powtórzy się z innymi rzekami" - mówiła ekspertka ekologiczna Polski 2050 Magdalena Dorożała. Podkreślała też, że woda to nasze bezpieczeństwo. "Woda to zasób, bez którego nie można sobie wyobrazić bezpieczeństwa Polski" - powiedziała.

Katarzyna Karpa-Świderek mówiła, że Polska jest na piątym miejscu od końca, jeśli chodzi o zasoby wody dysponowane na mieszkańca. "Można powiedzieć, że ktoś nam ukradł wodę, a tym kimś jesteśmy my sami" - mówiła zaznaczając, że przez ostatnie lata "dewastowaliśmy rzeki". "Mamy niemal 150 tys. km rzek, z czego 80 proc. jest zniszczonych, przekształconych i tamowanych na różne sposoby" - powiedziała dodając, że rzeka, która jest przekształcona, przestaje pełnić swoje funkcje ekologiczne. "Rzeki dają nam wodę do picia, czyli wodę do życia, więc gdy niszczymy rzeki, niszczymy samych siebie" - wyjaśniła.

Wskazała, że 80 proc. terenów podmokłych w Polsce zostało osuszonych i przekopaliśmy dwa razy dłuższe rowy melioracyjne niż mamy wszystkich rzek, w efekcie osuszyliśmy miliony hektarów naszego terytorium z wody.

"Jak wynika z danych zbieranych dla Komisji Europejskiej, niemal 99 proc. wód powierzchniowych w Polsce jest w stanie niedobrym" - poinformowała. Wyjaśniła też, że klimat nie sprawia, że wody nie mamy, tylko że ta woda inaczej do nas trafia. "Opady są bardziej intensywne, tzw. nawalne, więc woda bardzo szybko się pojawia w dużych ilościach i niestety nie zatrzymujemy jej w środowisku" - dodała.

Wśród postulatów Polski 2050 Szymona Hołowni w zakresie gospodarowania wodami znalazły się m.in. skuteczna ochrona przed suszami i powodziami, tj. objęcie ochroną mokradeł, bagien i torfowisk, postawienie na małą retencję; stop nielegalnym zrzutom ścieków poprzez wzmocnienie uprawnień Inspekcji Ochrony Środowiska i zwiększenie kar dla "trucicieli"; rzeki dla ludzi, nie dla autostrad wodnych - koniec z zabetonowywaniem polskich rzek i przywrócenie ich do stanu naturalnego, w każdym miejscu, gdzie jest to możliwe; katastrofa na Odrze nie może się powtórzyć dlatego należy wprowadzić nowoczesny system monitorowania jakości wód i ostrzegania przed przekroczeniem norm; wzmocnienie bezpieczeństwo wodnego Polski, a więc zreformowanie Wód Polskich tak, aby Państwo sprawnie dbało o ich jakość.

W sobotę ugrupowanie organizuje obrady Okrągłego Stołu na temat wody. Polska 2050 Szymona Hołowni i frakcja polityczna w Parlamencie Europejskim Renew Europe zaprosiły do dyskusji naukowców, ekspertów, działaczy oraz polityków różnych opcji.