W Szwecji ruszyły przedterminowe głosowanie w wyborach. To rozwiązanie sprzyja wysokiej frekwencji

W środę rozpoczęło się w Szwecji przedterminowe głosowanie w wyborach do parlamentu, a także rad regionów i gmin. Uprawnionych do udziału jest ok. 8,4 mln obywateli, którzy mogą oddać głos w 6 tys. lokali zlokalizowanych m.in. w centrach handlowych. Właściwy dzień wyborów to 11 września.

Według ostatnich sondaży występują niewielkie różnice poparcia między blokiem ugrupowań lewicowych (rządząca Partia Robotnicza - Socjaldemokraci, Partia Lewicy, Partia Ochrony Środowiska - Zieloni oraz Partia Centrum) a opozycyjną prawicą (Umiarkowana Partia Koalicyjna, Szwedzcy Demokraci, Chrześcijańscy Demokraci oraz Liberałowie).

Tematami kampanii na szczeblu krajowym jest rosnąca przestępczość, zwłaszcza problem strzelanin, a także dostępność usług socjalnych, podatki oraz energetyka i sprawy klimatu.

Zobacz także: Szwecja: Socjaldemokraci i konserwatyści zainaugurowali kampanię przed wyborami do parlamentu

Wcześniejsze głosowanie zyskuje popularność w społeczeństwie

Jak wskazują statystyki, coraz więcej osób korzysta z możliwości wcześniejszego zagłosowania. W 2018 roku takich osób było 44 proc., wobec 42 proc. w 2014 oraz 39 proc. w 2010 roku. "W tym roku liczba głosujących przedterminowo może być jeszcze większa w związku z Covid-19. Wiele osób może chcieć uniknąć kolejek w dniu wyborów" - podkreśliła Anna Nyqvist z Urzędu Wyborczego.

Oddane przedterminowo głosy są jedynie zbierane w kopertach, a następnie zostaną dostarczone 11 września do właściwych lokali wyborczych, gdzie zostaną policzone. Wstępnym sortowaniem i logistyką zajmuje się szwedzka poczta PostNord.

Przedterminowe głosowanie sprzyja wysokiej frekwencji, która cztery lata temu wyniosła 87 proc.

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o węglu, górnictwie i kryzysie energetycznym