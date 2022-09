W.T. Bartoszewski: Elżbieta II była mądra, dowcipna, miała nieprawdopodobne poczucie obowiązku służenia

Elżbieta II przeprowadziła Wielką Brytanię przez rozmaite turbulencje, to jest wzór trudny do naśladowania, była mądra, dowcipna z nieprawdopodobnym poczuciem obowiązku służenia; o Polsce myślała jak najlepiej- powiedział poseł PSL, wieloletni wykładowca m.in. w Oksfordzie Władysław Teofil Bartoszewski.

Brytyjska królowa Elżbieta II zmarła w czwartek w wieku 96 lat. Na tronie zasiadała od 1952 r. - dłużej niż jakikolwiek monarcha w historii tego kraju.

Bartoszewski podkreślił, że Elżbieta II przeprowadziła Wielką Brytanię przez rozmaite turbulencje, a musiała przejąć królewską koronę nagle jako młoda kobieta. "I sprawdziła się fantastycznie, to jest wzór trudny do naśladowania. Była bardzo rozsądna, wyważona, mądra i z nieprawdopodobnym poczuciem obowiązku służenia, co się normalnie politykom nie zdarza" - powiedział Bartoszewski PAP.

Przypomniał też, że w czasie II wojny światowej była kierowcą i mechanikiem samochodowym. "Potrafiła naprawiać samochody i zresztą później, już jako królowa, też się tym zabawiała, bo pamiętała to z młodości, bardzo często sama prowadziła samochód, bo lubiła i potrafiła to robić" - zaznaczył Bartoszewski.

Zwrócił też uwagę na niesamowitą pracowitość Elżbiety II. "Potrafiła mieć w ciągu roku 300 oficjalnych spotkań, to jest ciężka praca, ale ona nigdy nie użalała się nad sobą, uważała, że jest w uprzywilejowanej sytuacji" - mówił Bartoszewski.

Mówiąc o dorobku i wpływie Elżbiety II na światową politykę podkreślił budowanie relacji z byłymi brytyjskimi koloniami.

"Po rozpadzie Imperium Brytyjskiego, kiedy kolonie robiły się niezależne, udało się jej utrzymać związek Wielkiej Brytanii z tymi koloniami i dlatego była głową rozmaitych państw takich jak Kanada, Australia czy Nowa Zelandia" - przypomniał Bartoszewski.

"Była bardzo lubiana w państwach afrykańskich, bo miała fantastyczne wyczucie jak rozmawiać z ludźmi, jak okazywać im szacunek. Kompletnie jej nie interesowało, czy ktoś jest biały czy ma ciemny kolor skóry. To stworzyło podstawę do odbudowania pewnych relacji Wielkiej Brytanii z byłymi koloniami, bo to się mogło zupełnie inaczej potoczyć" - zwrócił uwagę poseł PSL.

Mówił też, że Elżbieta II miała świetne relacje z wieloma prezydentami Stanów Zjednoczonych m.in. w kluczowym okresie z Ronaldem Reaganem, z którym - jak mówił - nie tylko rozmawiała o polityce, ale też wspólnie jeździli konno.

Bartoszewski podkreślił też, że Elżbieta II patrzyła na sprawy polityczne z dystansu, bo doradzała 14 brytyjskim premierom, a we wtorek poprosiła o utworzenie nowego rządu Liz Truss - 15. premiera obejmującego tę funkcję za czasów jej panowania. "W związku z tym miała inne spojrzenie na taką długotrwałą politykę, była dowcipna, bezpośrednia, ale miała tytanowy kręgosłup" - podkreślił Bartoszewski.

Pytany jak Elżbieta II odbierała Polskę i Polaków, Bartoszewski opowiedział o obchodach w Wielkiej Brytanii 50. rocznicy zakończenia II wojny światowej w 1995 roku. Bartoszewski opowiadał, że jako przedstawiciel Polski na to spotkanie poleciał jego ojciec Władysław Bartoszewski, który wtedy był ministrem spraw zagranicznych.

"Na trybunie honorowej siedziała królowa Elżbieta, jej mąż książę Edynburga, a za nimi siedzieli bezpośrednio prezydent Cypru i mój ojciec, dlatego że byli jedynymi gośćmi, którzy uczestniczyli jako żołnierze w II wojnie światowej, prezydent Cypru był w lotnictwie, a mój ojciec był w AK. Elżbieta II doceniała polskie wojsko w czasie II wojny światowej i jak najlepiej myślała o Polsce" - powiedział Bartoszewski.

Węgiel może być jeszcze droższy? Jerzy Dudała rozmawia o sytuacji na rynku energetycznym. Zobaczcie...