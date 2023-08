W Warszawie padają kolejne rekordy ciepła w tym roku

Warszawa jest jednym z najcieplejszych miast w Polsce. Notujemy kolejny dzień z temperaturą powyżej 30 st. C i tym samym kolejną dobę z przekroczoną granicą upału w tym roku - powiedział PAP rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

"Powietrze zwrotnikowe na dobre dotarło do Polski i daje o sobie znać poprzez wysokie wartości na termometrach, zarówno w dzień, jak i w trakcie tropikalnych nocy. To powoduje duże obciążenie termiczne dla naszych organizmów" - wyjaśnił rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

Podkreślił, że województwo mazowieckie jest ostatnio jednym z najcieplejszych. "Maksymalna wartość zanotowana w 2023 roku to jest 35,7 st. C w Ostrołęce, ale w Warszawie też padają rekordy ciepła w tym roku" - dodał Walijewski. Tylko w tym tygodniu termometry odnotowały tam 34,4 st. C.

Zauważył jednak, że zarówno w kraju, jak i w stolicy bywało cieplej. "W 1993 roku zanotowano 39,5 st. C w Słubicach, a najwyższą wartość temperatury w Polsce, czyli 40,2 st. C w 1921 roku odnotowano w Prószkowie koło Opola. Z kolei w Warszawie rekord ciepła, bo 37 st. C padł w 2013 roku na Okęciu" - przypomniał Walijewski.

Wskazał też, że klimatolodzy zwracają uwagę na inny ważny aspekt, a mianowicie nie na same wartości temperatur, a na zjawisko długotrwałych fal upałów. "Klimatolodzy podkreślają, że takie sytuacje będą się coraz częściej zdarzały w Polsce i te fale upałów nie będą chwilowe, tylko będą trwały dłużej" - zaznaczył rzecznik IMGW.

Tymczasem przed nami kolejne gorące dni. "Upały będą trwały do końca niedzieli praktycznie w całej Polsce, tylko na północnym-zachodzie będzie trochę chłodniej. Natomiast w poniedziałek zobaczymy niższe wartości na termometrach. Temperatura wyniesie od 23 do 28-29 st. C i tak będzie do wtorku. W środę natomiast znowu napływ zwrotnikowego powietrza i słupki pokażą powyżej 30 stopni" - powiedział Walijewski.