W Warszawie powstał dom wsparcia dla osób onkologicznie chorych i ich rodzin

Warsztaty terapeutyczne, rozmowy z psychologiem, zajęcia rehabilitacyjne, ale także wykłady dietetyczne, spotkania z inspirującymi ludźmi i imprezy okolicznościowe - z takiej oferty mogą skorzystać osoby onkologicznie chore i ich rodziny w stołecznym ośrodku fundacji "Jestem".

Fundacja "Jestem" udziela wsparcia chorym na nowotwory, którzy są w trakcie leczenia onkologicznego lub po jego zakończeniu. W warszawskim domu dziennego pobytu, którego uroczyste otwarcie nastąpi w niedzielę po południu, organizuje działania, które mają pomóc radzić sobie ze stresem związanym z chorobą.

Fundacja oferuje m.in. rozmowy z psychoonkologiem, rehabilitację, naukę zdrowego żywienia połączoną z gotowaniem, a także spotkania tematyczne, wykłady i warsztaty. Organizowane są także imprezy okolicznościowe, rekreacyjne i kulturalne np. wyjścia do teatru i kina. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby towarzyszące chorym.

"Fundacja służy zdrowieniu. Jeżeli ktoś ma raka to idzie do szpitala, żeby się leczyć, a to, co robimy w fundacji pozwala nam lepiej znieść leczenie onkologiczne i naprawić sobie głowę. Mamy np. zajęcia +jak sobie radzić ze stresem przed badaniami+, +co zrobić jak jest niemiły lekarz+. To też pomaga, żeby znosić to wszystko. Jestem sama pacjentką onkologiczną i wiem ile to daje" - powiedziała PAP prezes fundacji "Jestem" i jej współzałożycielka Izabella Dembińska.

Wskazała, że w ośrodku organizowane są także spotkania z inspirującymi ludźmi - dziennikarzami, aktorami, czy naukowcami. "Zapraszamy ciekawych ludzi, prelegentów z różnych dziedzin. Ostatnio była u nas pani z muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Potem zawsze jest wspólny posiłek" - dodała prezes fundacji.

Fundacja pomaga dorosłym osobom, które są sprawne ruchowo. "Ze wsparcia mogą także skorzystać osoby bliskie chorym np. matka z córką lub mąż z żoną" - powiedziała Dembińska.

Uczestnictwo w zajęciach jest całkowicie bezpłatne, ale ilość miejsc jest ograniczona. Aby skorzystać z usług domu należy się wcześniej zapisać dzwoniąc pod numer: 502 315 999.

"Ludzie, którzy do nas przychodzą chcą pobyć w miłym towarzystwie, gdzie czują się zaakceptowani i mają świadomość, że jadą na tym samym wózku. Tu jest zawsze bardzo dużo radości. Organizujemy wspólne wyjazdy, spędzamy dużo czasu w ogrodzie, mamy dobrze wyposażoną salę gimnastyczną, cudowną kuchnię, w której razem gotujemy. Oczywiście, jak ktoś mówi, że ma złe wyniki badań, to wchodzimy w temat i rozmawiamy o tym" - zaznaczyła prezes fundacji.

W tej chwili w zajęciach bierze udział 54 podopiecznych, którzy są podzieleni na dwie grupy. "To jest raczej stała grupa. Oczywiście przychodzą nowe osoby, ale też zdarza się, że osoby odchodzą. Raz w roku mamy mszę świętą w ich intencji, pokazujemy zdjęcia. To jest ważne, bo nasi podopieczni wiedzą, że jak już ich nie będzie, to my o nich nie zapomnimy" - powiedziała Dembińska.

Przez ostatnie 8 lat miejscem spotkań były podziemia kościoła przy ul. Goraszewskiej. Od tego roku fundacja działa w nowo wybudowanym domu dziennego pobytu przy ul. Sławkowskiej 7.

Uroczyste otwarcie placówki zaplanowano w niedzielę, 9 października, od 16 do 19. Wydarzeniu będzie towarzyszył kiermasz przetworów. Wszystkie pieniądze zebrane podczas kiermaszu będą przekazane na codzienne wsparcie podopiecznych fundacji.

"Nie mamy żadnej dotacji. W ośrodku wszyscy wolontariusze pracują pro bono. Wybudowaliśmy piękny dom z darów osób prywatnych. Na niedzielne wydarzenie zapraszamy wszystkich chętnych" - powiedziała Dembińska.

Fundację można wesprzeć także finansowo przelewając dowolną kwotę na konto: 97 1160 2202 0000 0002 3020 0525.

Fundacja "Jestem" powstała w 2012 roku jako owoc wieloletniego towarzyszenia człowiekowi w chorobie i pragnienia udzielenia mu wsparcia w przeżywaniu trudnych doświadczeń z nią związanych. Celem działalności statutowej fundacji są działania na rzecz przywrócenia do aktywności osób nieuleczalnie i przewlekle chorych, wyłączonych z życia społecznego z powodu choroby.

Pomysłodawcą i współtwórczynią fundacji jest dr n. med. Ewa Anna Kosakowska, specjalistka onkologii klinicznej, bioetyk i wiceprezes fundacji.