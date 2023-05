W Warszawie rozpoczęła się konwencja, na której Solidarna Polska ma zmienić nazwę na Suwerenna Polska

W Warszawie w środę po godz. 13.30 rozpoczęła się konwencja, na której ma dojść do zmiany nazwy ugrupowania Zbigniewa Ziobry z "Solidarna Polska" na "Suwerenna Polska"; ugrupowanie ma też przedstawić propozycje programowe.

Minister sprawiedliwości i prezes ugrupowania Zbigniew Ziobro pytany w Programie Trzecim Polskiego Radia o zmianę nazwy swojej formacji ocenił, że "przed nami ogromne wyzwania związane z suwerennością".

"Wszystko koncentruje się wokół suwerenności od kiedy rząd niemiecki w swoich oficjalnych dokumentach wskazał, że ich celem jest powołanie jednego państwa europejskiego, czyli likwidacja państw narodowych. Od tego czasu procesy centralizacyjne w Unii Europejskiej bardzo przyspieszyły i dokumenty, które do tego zmierzają, ramy prawne też" - powiedział. "My się na to absolutnie nie zgadzamy, ponieważ to oznacza wielkie ryzyka dla Polski, pozbawienie nas przede wszystkim demokracji, czyli możliwości decydowania sami o sobie" - dodał.

Pytany, czy to nie jest ryzykowne, aby zmienić szyld na pół roku przed wyborami, Ziobro odparł, że "w polityce jest się po coś, dla określonych celów, a nie po to, żeby tylko być".

"Naszym celem jest obrona polskich interesów przed ewidentnymi próbami pozbawienia nas, Polaków, to brzmi na pierwszy rzut oka nieprzekonująco, ale pozbawienia nas naszej państwowości w gruncie rzeczy, możliwości decydowania samych o sobie, naszej wolności demokratycznej w wymiarze decyzji dotyczących spraw podstawowych" - mówił i w tym kontekście wymienił m.in. politykę zagraniczną czy wspólną armię.

Polska - jak stwierdził Ziobro - "kiedy wchodziła do Unii Europejskiej, wchodziła do organizacji, która zakładała tolerancję dla odmienności, różności kulturowej, dziedzictwa, tradycji". "A teraz chcą wszystko zrobić pod jeden standard, który chcą nam do tego narzucać, lewacki, nie ma na to naszej zgody, dlatego Suwerenna Polska" - ocenił szef SP.

Wiceminister sprawiedliwości, polityk SP Sebastian Kaleta zapowiedział, że podczas konwencji podsumowane zostanie to, co udało się osiągnąć środowisku Solidarnej Polski przez 11 lat. Jak podkreślił, będzie również mowa o wyzwaniach, z którymi mierzy się obecnie Polska. "Szereg problemów wymaga nowego podejścia, świeżości, nowego zaakcentowania" - powiedział Kaleta.

Solidarna Polska została założona w 2012 r.; partia ta wchodzi w skład koalicji Zjednoczonej Prawicy.