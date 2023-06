W Warszawie z udziałem szefa MON obchody święta Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych (aktualizacja)

Na defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia w Warszawie zostanie zaprezentowany najnowocześniejszy sprzęt - zapowiedział szef MON Mariusz Błaszczak, który uczestniczył we wtorek - razem z Dowódcą Generalnym RSZ gen. Wiesławem Kukułą - w obchodach święta Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Obchody święta DGRSZ odbyły się we wtorek w siedzibie Dowództwa w Warszawie. Oprócz Błaszczaka i gen. Kukuły wziął w nich również udział pierwszy zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP gen. Piotr Błazeusz i inni dowódcy wojskowi.

Podczas uroczystości szef MON Mariusz Błaszczak podziękował pracującym w DGRSZ za ich pracę. "Dziękuję za wasze zaangażowanie, dziękuję za to, że współtworzycie ten wielki proces rozbudowy Wojska Polskiego. Możemy być wszyscy dumni z tego, że Wojsko Polskie tak dynamicznie się rozwija, zarówno jeżeli chodzi o liczebność, jak i proces modernizacji wyposażenia" - powiedział. "To jest wielką zasługą Dowództwa Generalnego RSZ. Bardzo cieszę się, że gen. Wiesław Kukuła objął dowództwo" - dodał szef MON.

Błaszczak odniósł się też do kwestii modernizacji technicznej polskich sił zbrojnych. "Na defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia w Warszawie zostanie zaprezentowany najnowocześniejszy sprzęt. (...) Będziemy mogli podziwiać polskich żołnierzy, którzy będą prezentować najnowocześniejszy sprzęt" - zapowiedział szef MON.

Błaszczak przypomniał o dokonanych w ostatnich latach i miesiącach zakupach zbrojeniowych, w tym artylerii rakietowej HIMARS i Chunmoo, samolotów F-35 i FA-50, a także czołgów Abrams, których pierwsza partia - wyremontowanych wozów używanych wcześniej przez piechotę morską USA - ma dotrzeć we wtorek wieczorem statkiem do portu Szczecin-Świnoujście. Szef MON mówił też o przeprowadzonym ostatnio pierwszym strzelaniu systemu obrony powietrznej "mała Narew". Przypomniał także, że w amerykańskie czołgi zostaną uzbrojone jednostki 18. Dywizji Zmechanizowanej, rozlokowane na wschód od Wisły.

Minister ON wskazywał w swym wystąpieniu, że siła wojska wiąże się z jego liczebnością; zwrócił uwagę na znaczenie sojuszniczej współpracy i interoperacyjności.

Głos podczas uroczystości zabrał również Dowódca Generalny RSZ gen. Wiesław Kukuła. Jak zauważył, Wojsko Polskie i sytuacja bezpieczeństwa są zupełnie inne niż ponad 9 lat temu, gdy powstawało Dowództwo Generalne. Przypomniał, że DGRSZ powstało w miejsce zlikwidowanych z końcem 2013 roku dowództw Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej.

"Dziś przeprowadzamy największą w swej historii transformację. Z jednej strony realizowane są potężne programy modernizacyjne, otrzymujemy najlepsze na świecie wyposażenie. Z drugiej - bardzo szybko zwiększamy potencjał osobowy. Tu istnieje pełna świadomość znaczenia tych zmian. Dowództwo generalne kieruje i ponosi odpowiedzialność za wdrożenie tych procesów" - mówił gen. Kukuła.

Dowódca Generalny podkreślił, że "czekają nas pewne zmian związane z dostosowaniem struktur dowództwa po to, by lepiej zarządzać transformacją sił zbrojnych". "Zmiany skutkujące poprawą naszej zwinności organizacyjnej oraz zdolności do wspierania wysiłku jednostek podległych. Wiele uwagi poświęcimy również wzmacnianiu kultury organizacyjnej poszczególnych rodzajów sił zbrojnych oraz budowaniu balansu między ich specyfiką o zdolnością do prowadzenia działań o charakterze połączonym" - powiedział.

Gen. Kukuła podziękował swoim podwładnym i zaznaczył, że ich "tytaniczny wysiłek nie zostaje niedostrzeżony".

Po wystąpieniu dowódcy oficerowie i żołnierze różnych jednostek, a także pracownicy cywilni resortu obrony zostali wyróżnieni orderami za swoją pracę.

Defilady 15 sierpnia - z okazji Święta Wojska Polskiego - odbywały się od 2007 roku. W 2019 defilada została przeniesiona do Katowic dla uczczenia setnej rocznicy pierwszego powstania śląskiego. W kolejnych latach z parady zrezygnowano ze względu na pandemię, a później wojnę w Ukrainie. O tym, że defilada znów odbędzie się w Warszawie, minister obrony poinformował w marcu br.