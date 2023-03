W weekend kolejne spotkania polityków PiS z wyborcami; wicepremier Błaszczak odwiedzi Olecko

W weekend politycy PiS będą kontynuowali spotkania z wyborcami w ramach trasy programowej "Przyszłość to Polska". Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak odwiedzi Olecko, a wicepremier i szef MAP Jacek Sasin - Wysokie Mazowieckie. Parlamentarzyści PiS odwiedzą też m.in. w Pruszków, Rzeszów i Kielce.

Jak wynika z informacji PAP uzyskanych w PiS, w sobotę wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak odwiedzi Olecko (woj. warmińsko-mazurskie), wiceminister ON Wojciech Skurkiewicz - Łopusznę koło Kielc, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker - Świdwin (woj. zachodniopomorskie), poseł PiS Zbigniew Hoffmann - Pruszków, szef sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Radosław Fogiel - Jedlnię-Letnisko oraz Przytyk (woj. mazowieckie).

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda odwiedzi w sobotę Łowicz (woj. łódzkie), a wiceprezes PiS i europoseł Joachim Brudziński - Brojce (woj. zachodniopomorskie).

W niedzielę wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin spotka się z wyborcami w Wysokim Mazowieckim (woj. podlaskie), minister klimatu i środowiska Anna Moskwa - Kozienice (woj. mazowieckie), europosłanka Anna Zalewska - Namysłów (woj. opolskie), europoseł Ryszard Czarnecki - Rzeszów (woj. podkarpackie), a wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk - Kielce (woj. świętokrzyskie).

W przyszłą sobotę - 25 marca - wiceszef MSWiA Maciej Wąsik odwiedzi Płońsk i Sochocin (woj. mazowieckie).

W ubiegły piątek lider PiS Jarosław Kaczyński ogłosił inaugurację trasy programowej partii rządzącej pod hasłem "Przyszłość to Polska". Jak zapowiedział, politycy PiS na czele z premierem Mateuszem Morawieckim przeprowadzą tysiące spotkań przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi. "Drużyna PiS przeprowadzi tysiące rozmów z Polakami, co musi być jeszcze załatwione, by Polska była silniejsza i bezpieczna" - oświadczył wówczas Kaczyński.