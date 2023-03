W weekend politycy PiS odwiedzą m.in. Łódź, Radom, Lublin i Gdańsk

Politycy PiS będą w weekend kontynuowali objazd po kraju. Wicepremier, szef MKiDN Piotr Gliński odwiedzi Łódź, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek - Lublin, a wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki - Limanową. Spotkania odbędą się też m.in. w Radomiu, Kielcach, Bydgoszczy i Gdańsku.

Jak wynika z informacji PAP uzyskanych w PiS, w sobotę wicepremier, szef MKiDN Piotr Gliński przyjedzie do Łodzi, wiceszef MSZ Paweł Jabłoński do Raciborza (woj. śląskie), europosłanka Jadwiga Wiśniewska - do Dąbrowy Górniczej (woj. śląskie).

Europoseł Dominik Tarczyński odwiedzi Kielce, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin - Gdańsk, a eurodeputowani Ryszard Czarnecki i Kosma Złotowski - Żnin (kujawsko-pomorskie).

Rzecznik rządu i poseł PiS Piotr Müller spotka się w sobotę w mieszkańcami Bytowa (woj. pomorskie), poseł Kazimierz Smoliński - będzie w Starogardzie Gdańskim (woj. pomorskie), a szef KPRM Marek Kuchciński - w Dubiecku (Podkarpacie).

Spotkania z parlamentarzystami PiS są zaplanowane również na niedzielę. Europoseł Zbigniew Kuźmiuk odwiedzi Radom, minister Przemysław Czarnek - Lublin, wicemarszałek Terlecki - Limanową (woj. małopolskie), wicemarszałek Senatu Marek Pęk - Olkusz (woj. małopolskie).

Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber - uda się do Kruszwicy (woj. kujawsko-pomorskie), wiceszef MEiN Dariusz Piontkowski - do Supraśla (woj. podlaskie).

Europosłanka Elżbieta Rafalska razem z posłami Markiem Astem i Jerzym Materną odwiedzą w niedzielę Wschowę (woj. lubuskie), a posłanka Agata Wojtyszek - Opatów (woj. świętokrzyskie).

10 marca prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił inaugurację trasy programowej partii rządzącej pod hasłem "Przyszłość to Polska". Jak zapowiedział politycy PiS, na czele z premierem Mateuszem Morawieckim, przeprowadzą tysiące spotkań przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi. "Drużyna PiS przeprowadzi tysiące rozmów z Polakami, co musi być jeszcze załatwione, by Polska była silniejsza i bezpieczna" - oświadczył wówczas Kaczyński.