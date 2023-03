W weekend politycy PiS odwiedzą m.in. województwa: lubelskie, łódzkie, dolnośląskie i kujawsko-pomorskie

Politycy PiS będą w weekend kontynuowali objazd kraju. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek odwiedzi województwo lubelskie, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber województwo kujawsko-pomorskim, a wiceszef PiS Antoni Macierewicz będzie w warmińsko-mazurskim i łódzkim.

Jak wynika z informacji PAP uzyskanych w PiS, w sobotę Elżbieta Witek odwiedzi Tomaszów Lubelski (woj. lubelskie), Antoni Macierewicz będzie w Olsztynie (woj. warmińsko-mazurskie), wiceszefowa MEiN Marzena Machałek w Jeleniej Górze (woj. dolnośląskie), a wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska w Strzegomiu (woj. dolnośląskie).

Ponadto szef sejmowej komisji zdrowia Tomasz Latos będzie w Nakle nad Notecią i Więcborku (woj. kujawsko-pomorskie), szef komisji rolnictwa Robert Telus w Ujeździe (woj. łódzkie), była minister rodziny, europosłanka Elżbieta Rafalska w Międzyrzeczu (woj. lubelskie), a europoseł Ryszard Czarnecki spotka się z mieszkańcami Pruszkowa (woj. mazowieckie).

Spotkania z parlamentarzystami PiS są zaplanowane również na niedzielę. Łukasz Schreiber - uda się do Błądzimia (woj. kujawsko-pomorskie), Antoni Macierewicz będzie w Bełchatowie (woj. łódzkie), a wiceszef MEiN Tomasz Rzymkowski w Pabianicach (woj. łódzkie).

10 marca prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił inaugurację trasy programowej partii rządzącej pod hasłem "Przyszłość to Polska". Jak zapowiedział politycy PiS, na czele z premierem Mateuszem Morawieckim, przeprowadzą tysiące spotkań przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi, by porozmawiać "z Polakami, co musi być jeszcze załatwione, by Polska była silniejsza i bezpieczna".