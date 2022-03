W weekend w Poznaniu akcja „Obraz dla Ukrainy”

W weekend w Poznaniu odbywać się będzie akcja „Obraz dla Ukrainy”, w ramach której poznańskie kina pokazywać będą filmy wyprodukowane w Ukrainie. W sobotę wieczorem na placu Wolności pod dyrekcją ukraińskiego dyrygenta Yaroslava Shemeta zabrzmią hymny Ukrainy, Polski i UE.

Jak wskazali organizatorzy akcji, wszystkim wydarzeniom i symbolicznym gestom wsparcia będzie towarzyszyć realna pomoc - zbiórka pieniędzy na rzecz uchodźców. Wstęp na seanse będzie płatny - cały lub częściowy dochód z biletów organizatorzy przeznaczą na cele pomocowe.

W sobotę w Kinie Pałacowym można będzie zobaczyć "Donbas" (reż. S. Łożnica, prod. Francja / Holandia / Niemcy / Ukraina / Rumunia 2018). Dochód z biletów zostanie przekazany przez Against Gravity na zbiórkę PAH.

Kino Plenerowe na Placu Wolności zaprosi z kolei w sobotę wieczorem na "krótkie metraże dla Ukrainy". Cały dochód z wydarzenia organizowanego przezShort Waves Festival i Ferment Kolektiv - zostanie przeznaczony na wsparcie organizacji INTERNATIONAL CHARITABLE FOUNDATION "COME BACK ALIVE" z siedzibą w Kijowie.

Organizatorzy podali, że przed pokazem zestawu filmów krótkometrażowych, artyści zrzeszeni wokół Medialab_UAP zaprezentują wizualny głos wsparcia i sprzeciwu opracowany na podstawie twórczości projektantek i projektantów graficznych.

O godz. 18.30 na placu Wolności zagra specjalnie zaaranżowana z tej okazji "Power of Music Orchestra" pod dyrekcją ukraińskiego dyrygenta Yaroslava Shemeta - w Poznaniu zabrzmią hymny Ukrainy, Polski oraz Unii Europejskiej.

"Do orkiestry może dołączyć każdy. Chcemy zjednoczyć instrumentalistów z wielkopolski -i nie tylko- i okazać nasze wsparcie dla Ukrainy. Mocno zachęcamy do czynnego udziału członków orkiestr dętych" - podali organizatorzy.

Zbiórka dla muzyków chcących dołączyć do orkiestry odbędzie się pół godziny przed wydarzeniem.

W sobotę wieczorem w Kinie Muza pokazany zostanie także film "Ziemia jest niebieska jak pomarańcza" (reż. Iryna Tsilyk, Ukraina / Litwa 2020). Pokaz zrealizowany będzie we współpracy z Against Gravity - zysk z biletów Against Gravity na prośbę twórców przekaże na konto organizacji INTERNATIONAL CHARITABLE FOUNDATION "COME BACK ALIVE" z siedzibą w Kijowie.

Z kolei w niedzielę w Kinie Rialto można będzie obejrzeć obraz "Obywatel Jones" (reż. Agnieszka Holland, prod. Polska / Ukraina / Wielka Brytania 2019). Cały dochód z seansu zostanie przekazany Polskiej Misji Medycznej na zapewnienie szybkiego wsparcia medycznego i zakup niezbędnych środków medycznych dla mieszkańców Ukrainy.

Wieczorem Kino Muza zaprosi natomiast na pokaz krótkich filmów animowanych ukraińskich twórców "Animuza Special: Ukraina Teraz".

Akcja "Obraz dla Ukrainy" to część projektu "Poznań dla Ukrainy"; inicjatywy poznańskich artystów i instytucji kultury na rzecz pomocy Ukrainie. Od minionej niedzieli w mieście odbywają się wydarzenia, którym towarzyszą m.in. zbiórki krwi, ubrań oraz pieniędzy na pomoc uchodźcom.