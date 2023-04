W Wielkim Tygodniu w 213 kościołach w Polsce trwa "Noc konfesjonałów"

Do 13. edycji "Nocy konfesjonałów" dołączyło 213 kościołów w całej Polsce. Akcja ma umożliwić przystąpienie do wielkanocnej spowiedzi tym wiernym, którzy z różnych powodów nie zdążyli się wyspowiadać w standardowych godzinach pracy konfesjonałów.

Według organizatorów akcji "Noc konfesjonałów" ma również zwrócić uwagę na duchowe przygotowanie się do dobrego przeżycia Świąt Wielkanocnych.

W Wielką Środę do akcji dołączą kościoły w Brzegu, Ełku, Grobnikach, Grodzisku Mazowieckim, Kaliszu, Nowym Dworze Gdańskim, Nysie, Opolu, Ostrołęce, Pyskowicach, Raciborzu, Szczedrzykach, Słupsku, Warszawie i we Wrocławiu.

Tego dnia w Warszawie wyspowiadać się można w parafii św. Maksymiliana Kolbego od godz. 20.00 do 21.00. Księża będą tam spowiadać w języku polskim, angielskim, hiszpańskim, francuskim i włoskim.

Z kolei w Wielki Czwartek spowiedź w godzinach wieczornych będzie dostępna m.in. kościołach w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Kaliszu. Tego dnia wierni będą mogli przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie-Pychowicach od godz. 20.00 do północy.

Również w Wielki Czwartek w Kaliszu kapłani będą spowiadać w katedrze św. Mikołaja od godz. 19.00 do 23.00. W Warszawie w parafii Św. Łukasza Ewangelisty spowiedź odbędzie się od godz. 21.00 do północy. Z kolei w Gdańsku w ramach "Nocy konfesjonałów" spowiedź będzie trwała od godz. 20.00 do północy w parafii Chrystusa Króla.

Najwięcej kościołów dołączy do akcji w Wielki Piątek. Tego dnia "Noc konfesjonałów" ruszy m.in. w Białymstoku, Bielsko-Białej, Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Giżycku, Jeleniej Górze, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Opolu, Ostrołęce, Sosnowcu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu, Łomży i w Łodzi.

W stolicy w Wielki Piątek będzie można się wyspowiadać m.in. w parafiach Św. Alojzego Orione od godz. 21.00 do 1.00, Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia od godz. 21.00 do północy, Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego od 21.30 do północy, Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa od godz. 20.00 do północy i w parafii Matki Bożej Królowej Polski od godz. 20.00 do północy.

W Krakowie księża będą dyżurować w konfesjonałach w parafii Miłosierdzia Bożego na Wzgórzach od godz. 19.00 do godz. 6.00 w Wielką Sobotę. W Gdańsku spowiedź odbędzie się w parafii Św. Teresy od Dzieciątka Jezus od godz. 21.30 do północy i w parafii Św. Franciszka z Asyżu od godz. 20.00 do północy.

W Wielką Sobotę księża w ramach "Nocy konfesjonałów" spowiadać będą w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie. Spowiedź odbędzie się tam od godz. 21.30 do północy.

Pełna lista kościołów biorących udział w akcji wraz z godzinami otwarcia konfesjonałów jest dostępna na stronie internetowej: https://nockonfesjonalow.pl/.

Pierwsza edycja "Nocy konfesjonałów" zorganizowana została w 2010 r. Wówczas w inicjatywie wzięły udział jedynie trzy świątynie, jednak z roku na rok ich liczba systematycznie rosła.