W Wieluniu rozpoczęły się obchody 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej z udziałem premiera

Z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego rozpoczęły się w czwartek nad ranem w Wieluniu (Łódzkie) obchody 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej i zbombardowania tego miasta. O godz. 4.40. w mieście zabrzmią syreny alarmowe.

O tej godzinie 1 września 1939 r. rozpoczął się atak niemieckich samolotów bombowych na wieluński szpital Wszystkich Świętych. W nalocie zginęły 32 osoby - pacjenci i personel szpitala. Uważa się, że były to pierwsze w Polsce ofiary II wojny światowej.

Rocznicowe uroczystości odbywają się na placu Kazimierza Wielkiego, w niedalekiej odległości od dawnego budynku szpitala Wszystkich Świętych.

Podczas obchodów zaplanowano wystąpienie premiera Morawieckiego. Po uroczystościach szef rządu oraz delegacje władz państwowych, parlamentarzyści, kombatanci oraz przedstawiciele samorządów i instytucji złożą kwiaty oraz zapalą znicze pod pomnikiem upamiętniającym zburzoną synagogę oraz pod pomnikiem ku czci ofiar niemieckiego bombardowania.

Wieluń był jednym z pierwszych miast, na które 1 września spadły niemieckie bomby. Od godz. 4.40. do 14. na miasto spadło 380 bomb o łącznej wadze 46 ton. Według różnych źródeł w wyniku ataku Luftwaffe, zginęło od 1200 do ponad 2 tys. osób. W gruzach legło 75 proc. miejskiej zabudowy. Zdaniem historyków, miasto zbombardowano, by przetestować sprzęt i zastraszyć ludność cywilną.