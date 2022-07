W WIOŚ w Poznaniu pracę zaczął Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej

Od 1 lipca w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu funkcjonuje nowy Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej. Wydział ma zająć się ściganiem w regionie przestępstw przeciwko środowisku, m.in. w zakresie nielegalnego postępowania z odpadami.

Jak poinformował w piątek Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, podstawę do budowania regionalnych struktur zajmujących się zwalczaniem przestępstw przeciwko środowisku dało rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 22 marca. Na jego podstawie w maju Wojewoda Wielkopolski postanowił, że w regionie powstanie jednostka o takim właśnie charakterze.

Wcześniej takie wydziały powstały we Wrocławiu i Gdańsku.

"Takie wydziały są bardzo potrzebne w każdym województwie; dotąd szara strefa czerpała zyski z nielegalnej działalności w obszarze środowiska. Ten wydział będzie współpracował z Departamentem Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ, jest efektem zmiany podejścia Inspekcji Ochrony Środowiska, urzędów centralnych, całej administracji" - powiedział w piątek w Poznaniu sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Jacek Ozdoba.

Wiceminister podkreślił, że tylko połączenie wysokiej kary ze wzrastającą wykrywalnością stanowi gwarancję skutecznej walki z przestępcami środowiskowymi. Zauważył, że obecna linia orzecznicza w przypadku przestępstw przeciwko środowisku jest zbyt łagodna.

"Dotyczy to chociażby sprawców czynów, które dotyczą na przykład nielegalnego wylewania rakotwórczych substancji, czy podpalania składowisk. To musi przestać się opłacać. Kary finansowe plus wieloletnie więzienie to jest odpowiedź silnego państwa, które nie może tolerować tego typu patologii. Przedstawiliśmy w Sejmie największą od lat '90. nowelizację Kodeksu karnego: podnosimy dolną i górną granicę odpowiedzialności karnej w większości dotyczących środowiska przestępstw w Kodeksie karnym" - powiedział.

"Mam nadzieję, że nowelizacja prawa w życie wejdzie do września lub października tego roku; świadomość sprawców, że mogą iść do więzienia na wiele lat, zapłacić gigantyczne kwoty, plus uszczelnienie, plus wzmożona kontrola, nowe systemy, skutkować będą tym, że szara strefa będzie mało opłacalna" - dodał.

Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej jako regionalny zespół współpracujący z Departamentem Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ oraz delegaturami WIOŚ zajmie się rozpracowywaniem i zwalczaniem przestępstw przeciwko środowisku. W szczególności skupi się na analizowaniu, typowaniu, wykrywaniu i ściganiu przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku na terenie Wielkopolski, głównie w zakresie nielegalnego postępowania z odpadami czy ściekami.

WUW w Poznaniu podkreślił, że dotychczas wielkopolski WIOŚ w obszarze przeciwdziałania nieprawidłowościom środowiskowym był krajowym liderem w podejmowaniu kontroli interwencyjnych, liczbie wniosków do organów ścigania, liczbie wniosków do sądów w związku z wykroczeniami, czy skuteczności wykrywania nieprawidłowości poprzez przeprowadzane kontrole. Powołanie nowego wydziału ma przyczynić się do jeszcze większej skuteczności działań WIOŚ.

Wydział rozpoczął pracę w obsadzie sześcioosobowej, z naczelnikiem posiadającym wieloletnie doświadczenie w obszarze kontroli podmiotów korzystających ze środowiska i wykrywania nieprawidłowości.

Praca wydziału oraz poszczególnych Delegatur odbywa się w pełnej współpracy i współdziałaniu z innymi służbami m.in. Policją, Państwową Strażą Pożarną, Krajową Administracją Skarbową czy Inspekcją Transportu Drogowego.

Jak podano, dodatkowo inspektorzy WIOŚ w Poznaniu przeszli w ostatnim czasie dodatkowe przeszkolenia doskonalące w zakresie technik operacyjnych dla lepszego ukształtowania codziennej współpracy z organami ścigania.