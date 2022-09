W Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się inauguracja roku akademickiego 2022: 2023

W piątek w Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) w Warszawie odbyła się inauguracja roku akademickiego 2022/2023. Do nauki przystąpi ponad 9 tys. studentów, w tym ponad 6 tys. studentów cywilnych i ponad 3 tys. podchorążych – kandydatów na oficerów.

Podczas uroczystej inauguracji rektor WAT, komendant pułkownik profesor Przemysław Wachulak, zwracając się do studentów podkreślił, że WAT to "uczelnia zwycięzców". "To uczelnia ludzi o dobrze zdefiniowanych życiowych celach i konkretnych wymaganiach. Kształcąc się tutaj nie doznacie rozczarowań, choć być może zdarzą się trudniejsze momenty, ale one zawsze są, a nic, co cenne nie przychodzi nikomu łatwo" - powiedział i dodał, że "studenci są przyszłością Polski i najlepszymi z najlepszych". "Zdobywajcie zatem wiedzę, korzystajcie ze wsparcia i doświadczenia całej kadry naukowo - dydaktycznej Wojskowej Akademii Technicznej, my jesteśmy dla was" - podsumował.

Pułkownik Grzegorz Kaliciak, prorektor do spraw wojskowych WAT, stwierdził, że inauguracja roku akademickiego jest ważnym wydarzeniem dla wszystkich żołnierzy studentów. "Wierzymy, że wybór naszej uczelni, która jest w tej chwili najbardziej liczebną, przez młodych ludzi, jest właściwy i zdeterminowany. Mamy nadzieję, że będą doskonałymi podchorążymi, a w przyszłości doskonałymi oficerami" - powiedział. Według pułkownika podchorążowie występują w nowej odsłonie, jaką jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. "Do tej pory byli to kandydaci, a w tej chwili są to żołnierze, muszą być dumni z tego, że noszą mundury i cieszymy się z tego, że trafili do nas" - podkreślił.

Podczas uroczystości odczytano listy z gratulacjami między innymi prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka czy marszałek Sejmu Elżbiety Witek. "Najbliższe miesiące roku akademickiego 2022/2023 będą czasem wytężonej pracy dla społeczności uczelni wyższych, władz, kadry naukowej, podchorążych i studentów cywilnych. Zwieńczeniem tych wysiłków będzie promocja nowych oficerów wojskowych(...)." - przekazał w liście prezydent Duda. Podkreślił, że "inaugurowany dziś rok akademicki upływać będzie w okolicznościach niezwykle trudnych i wymagających dla bezpieczeństwa Polski". "Agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę zburzyła towarzyszące nam od dekad poczucie spokoju i równowagi między kluczowymi graczami na globalnej scenie politycznej. Dlatego zmiana sposobu myślenia o ryzyku zagrożeń oraz ich możliwych skutkach powinna stać się istotnym elementem edukacji, zwłaszcza na uczelniach wojskowych" - zaznaczył i dodał, że "jako państwo podjęliśmy wobec trwającej na Ukrainie wojny historyczne decyzje dotyczące radykalnego wzmocnienia sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej". "Jednak istotne jest, aby programy nauczania przyszłych oficerów Wojska Polskiego, którzy w niedalekiej perspektywie przejmą odpowiedzialność za bezpieczeństwo naszej ojczyzny, uwzględniały wnioski płynące z konfliktu toczącego się za naszą wschodnią granicą" - podsumował w liście prezydent.

W przekazanym liście premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że "inauguracja roku akademickiego to początek nowego rozdziału w życiu studentów". "W tym szczególnym dniu pragnę przekazać wyrazy szacunku i uznania oraz zapewnić o mojej pamięci. W nowym roku akademickim, wraz z ruszającymi projektami, otwierają się przed uczelniami, studentami i wykładowcami nowe perspektywy" - przekazał premier. Dodał, że swoją działalność rozpoczyna też nowa inicjatywa - Akademia Kopernikańska, która będzie realizowała między innymi finansowanie badań naukowych, przyznawanie nagród, stypendiów i grantów kopernikańskich. "Całej społeczności Wojskowej Akademii Technicznej życzę, aby rozpoczynający się rok akademicki pozwolił wreszcie bez utrudnień skupić się na wyzwaniach merytorycznych i zrealizować nawet najbardziej ambitne plany. Mam nadzieję, że nadchodzące miesiące przyniosą radość ze wspólnej pracy i osiągniętych rezultatów" - napisał na zakończenie listu premier Morawiecki.

Jak zauważyła rzecznik prasowa WAT Ewa Jankiewicz, z roku na rok rośnie zainteresowanie studiowaniem w WAT. "Prowadzimy cały czas akcje zachęcające dla przyszłych kandydatów, podczas których nasi podchorążowie jeżdżą do różnych szkół i rozmawiają z uczniami o akademii. Dużą popularnością cieszą się kierunki związane z cyberbezpieczeństwem, kryptologią i informatyką oraz z obronnością i bezpieczeństwem państwa" - wyjaśniła. Dodała, że akademia cały czas rozwija swoją infrastrukturę. "Niedawno otworzyliśmy Katedrę Rozpoznania Obrazowego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji. Katedra wyposażona jest w nowoczesne laboratoryjne budynki i kształcić się w niej będą studenci z zakresu obrazowania, jak również prowadzić badania naukowe w tej tematyce" - przekazała. W rozpoczynającym się roku akademickim oferta kształcenia WAT obejmuje 26 kierunków studiów, w tym 12 kierunków w ramach jednolitych studiów magisterskich - przygotowujących kandydatów na oficerów. "Po raz pierwszy w ofercie Akademii znalazły się kierunki anglojęzyczne: dwa na studiach pierwszego stopnia i osiem na studiach drugiego stopnia. Przy uczelni swoją działalność edukacyjną prowadzi Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne im. Polskich Kryptologów - powołane i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej" - podsumowała Jankiewicz.

Wojskowa Akademia Techniczna powołana została ustawą z 1951 roku i jest publiczną uczelnią akademicką nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Jako otwarty uniwersytet techniczny, służy Siłom Zbrojnym RP, nauce, gospodarce i społeczeństwu. W akademii prowadzone są też badania naukowe i prace rozwojowe w obszarach nauk ścisłych, technicznych i społecznych, a w szczególności w zakresie techniki wojskowej i technologii bezpieczeństwa.