W wykazie prac rządu informacja o Narodowym Programie Chorób Układu Krążenia na lata 2022–2032

Wydłużenie życia i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa – to efekty, jakich spodziewają się inicjatorzy Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022–2032. W wykazie prac rządu zamieszczono w piątek informację o planowanym projekcie uchwały w sprawie tego programu.

Program - jak przekazano - stanowi odpowiedź na obecny i prognozowany wzrost zachorowań na choroby układu krążenia i wynikające z tego skutki w postaci wysokiej umieralności.

Przypomniano, że 31 grudnia 2021 r. zakończyła się realizacja Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021. Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032, wprowadzany projektowaną uchwałą, ma być kompleksową narodową strategią kardiologiczną.

W informacji zauważono, że głównymi przyczynami zgonów w Polsce w latach 1990-2019 były i nadal są choroby układu krążenia oraz choroby nowotworowe. Przyczyną tego zjawiska jest - jak wskazano - zarówno proces starzenia się populacji, jak i wzrost narażenia na czynniki związane ze stylem życia.

Program - jak przekazano - stanowi reformę polskiej kardiologii, kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej, angiologii, neurologii i innych dziedzin pokrewnych związanych z chorobami układu krążenia, skupiając działania w pięciu głównych obszarach, kluczowych dla uzyskania efektu synergii oraz poprawy wskaźników epidemiologicznych. Te obszary to: inwestycje w kadry; inwestycje w edukację, profilaktykę i styl życia; inwestycje w pacjenta; inwestycje w naukę i innowacje oraz inwestycje w system opieki kardiologicznej.

W informacji zapisano, że celem programu jest zapewnienie obywatelom równego i adekwatnego do potrzeb zdrowotnych dostępu do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych przez przyjazny, nowoczesny i efektywny system ochrony zdrowia. Efektem jego realizacji ma być wydłużenie życia i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa. Program ma też doprowadzić m.in. do obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia.

Dzięki realizacji programu zmniejszyć mają się różnice regionalne w zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia, związane z dostępnością do świadczeń zdrowotnych, zredukowany ma być poziom klasycznych czynników ryzyka tych chorób w populacji. Efektem programu ma być także m.in. zwiększenie potencjału badań naukowych i projektów innowacyjnych.

Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów wyznaczono na drugi kwartał 2022 r.