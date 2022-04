W wykazie prac rządu zapowiedź projektu o Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA

W wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu zamieszczono informację o planowanym projekcie ustawy ws. utworzenia Państwowego Instytutu Medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Instytut zostanie utworzony w drodze przekształcenia Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA. Termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów zakreślono na drugi kwartał br. Za opracowanie projektu odpowiada MSWiA.

Instytut ma być podmiotem o wysokim potencjale naukowym i organizacyjnym, prowadzącym badania naukowe i prace rozwojowe w powiązaniu z udzieleniem świadczeń opieki zdrowotnej. Ma działać w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych funkcjonariuszy służb mundurowych podległych MSWiA.

Konieczność utworzenia Instytutu - jak wskazano - wynika m.in. z faktu, że "obszar medycyny pracy dotyczący specyfiki służby i potrzeb zdrowotnych funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, jak również medycyny interwencyjnej związanej z zabezpieczeniem osób zajmujących najwyższe stanowiska państwowe oraz ważnych wydarzeń państwowych, nie był dotychczas dostatecznie rozwijany".

"Przekształcenie CSK MSWiA w Instytut w drodze ustawy umożliwi płynne przejście z formy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do instytutu badawczego bez konieczności przeprowadzania likwidacji CSK MSWiA oraz pozwoli na uniknięcie komplikacji natury formalnej związanych z brakiem następstwa prawnego pomiędzy przekształcanym podmiotem a nowo powstałym instytutem badawczym" - wskazano.

W drodze ustawy - jak zauważono - możliwa jest sukcesja uniwersalna praw i obowiązków CSK MSWiA. Instytut z dniem przekształcenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem był CSK MSWiA oraz przejmie jego pracowników. Rozwiązanie zapobiegnie wystąpieniu trudności z zapewnieniem zasobów kadrowych, tym samym przyczyniając się do zagwarantowania ciągłości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Jest to o tyle istotne, że Instytut (będąc podmiotem leczniczym) będzie kontynuował działalność polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych ogółowi ludności, którą wykonywał CSK MSWiA, prowadził badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie nauk medycznych i tym samym uczestniczył w systemie ochrony zdrowia.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia.