W. Zełenski do Ukraińców w Polsce: chciałbym poprosić o wielki szacunek do narodu polskiego

Chciałbym, by Ukraińcy, którzy przybyli do Polski, przy całej miłości i szacunku do narodu polskiego, pozostali Ukraińcami i aby później wrócili do Ukrainy; po drugie chciałbym poprosić o wielki szacunek do narodu polskiego - powiedział w czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Podczas wywiadu dla TVP przywódca Ukrainy pytany był m.in. o to, co chciałby przekazać Ukraińcom, którzy po 24 lutego - ataku Rosji na Ukrainę - przybyli do Polski.

"Chciałbym, by przy całej miłości i szacunku do narodu polskiego, jest to prawdą, że tak serdecznie ich przyjmują, chciałbym poprosić o dwie rzeczy. Po pierwsze, by pozostali Ukraińcami i jest ważne, by oni później wrócili do Ukrainy, ponieważ walczymy o to, co im się należy, należy się ludziom Ukrainy" - odpowiedział Wołodymyr Zełenski. Jak dodał, "nie ma sensu wojować, jeśli nie ma ludzi i nie ma dla kogo wojować, to jest ważne".

"Po drugie, chciałbym poprosić o wielki szacunek do narodu polskiego" - powiedział ukraiński prezydent. "Różnie bywa i ja to rozumiem, że różnie może być. Komuś się coś może nie spodobać, długo mieszkasz w innym kraju, długo mieszkasz czasami u kogoś w domu. Są przyzwyczajenia własne, a są miejscowe zwyczaje. Jesteśmy w gościach" - przypomniał Zełenski.

"Uważam, że jest to bardzo ważne, by okazywać szacunek dla narodu polskiego, by później, jak wrócicie do Ukrainy, Polacy mogli powiedzieć: niestety, Ukraińcy wyjechali, a jak dobrze żyliśmy razem" - powiedział prezydent Ukrainy.