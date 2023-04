W.Zełenski: dziękuję Polakom za wsparcie; stosunki między naszymi krajami jeszcze nigdy nie były tak bliskie

Pragnę podziękować polskiemu prezydentowi, rządowi i wszystkim Polakom za tę drogę, którą przeszliśmy razem. Bardzo cenimy wasze wsparcie. Nigdy w historii nie było tak ciepłych i tak bliskich stosunków między Polską a Ukrainą - mówił w środę w Warszawie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński.

Ukraiński przywódca - wraz z małżonką Ołeną Zełenską - przebywa w środę z oficjalną wizytą w Polsce. Prezydent Ukrainy został w środę odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Orderem Orła Białego.

Zełenski powiedział podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim, podczas której został odznaczony Orderem Orła Białego, że odbiera to jako nagrodę dla całego narodu ukraińskiego i walecznych obrońców Ukrainy.

Podziękował prezydentowi Andrzejowi Dudzie i jego małżonce Agacie Kornhauser-Dudzie, za całą pracę, którą z polskim narodem wykonują. "Pragnę podziękować polskiemu prezydentowi, rządowi, parlamentowi, wszystkim Polakom za tę drogę, którą przeszliśmy razem. Jest to dla nas wielkie wyzwanie i wasze wsparcie bardzo cenimy" - mówił Zełenski.

Szczególne podziękowania skierował do prezydenta Andrzeja Dudy. "Osobiście pragnę podziękować mojemu przyjacielowi, Tobie Andrzeju, za ciepłe stosunki między nami i między naszymi krajami. Wydaje mi się, że nigdy w historii nie było tak ciepłych i tak bliskich stosunków między Polską a Ukrainą. Na takim fundamencie dziś budowane są nasze relacje i relacje naszych dwóch przyjacielskich narodów" - powiedział.

Zełenski podziękował też Polakom w imieniu Ukraińców za przyjęcie ich w swoich domach i otoczenie pomocą. "My odczuliśmy to zwłaszcza w pierwszych tygodniach wojny, kiedy miasteczka i wsie przygraniczne otwierały drzwi dla Ukraińców. Jestem pewny, że to był początek czasu kiedy między Polską a Ukrainą nie będzie już granic politycznych, ekonomicznych a co najważniejsze historycznych. Zrobimy dla tego wszystko, dla naszych narodów. Ale do tego powinniśmy najpierw zwyciężyć" - mówił.

Jak dodał, aby zwyciężyć powinniśmy iść na naszej wspólnej drodze ramię w ramię.

Order Orła Białego to najstarsze i najwyższe odznaczenie Rzeczypospolitej Polskiej, nadawane za duże zasługi cywilne i wojskowe dla kraju. Otrzymują go najwybitniejsi Polacy oraz najwyżsi rangą przedstawiciele państw obcych. Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP, Zełenski otrzymał to odznaczenie w uznaniu zasług w pogłębianiu stosunków między Polską a Ukrainą, za działalność na rzecz bezpieczeństwa, niezłomność w obronie praw człowieka.