W.Zwarycz: rozmowa prezydenta Dudy z prezydentem Iranu - wyrazem solidarności z Ukrainą

Ten krok, który uczynił prezydent Andrzej Duda na prośbę prezydenta Ukrainy jest kolejnym wyrazem solidarności Polski z Ukrainą. Będziemy próbować dalej w różny sposób wpływać na Iran - powiedział w poniedziałek ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz.

W ubiegłą środę prezydent Duda rozmawiał przez telefon z prezydentem Iranu Ebrahimem Ra'isim. Jak informowała Kancelaria Prezydenta, rozmowy dotyczyły kwestii dwustronnych oraz bieżącej sytuacji międzynarodowej.

Ambasador Zwarycz zaznaczył w poniedziałek w TVP Info, że Ukraina będzie konsekwentnie i "dalej dziękować" polskiemu prezydentowi za rozmowy z Iranem.

"Widzimy, że Iran faktycznie współdziała z Rosją, jeśli chodzi o zbrodnie wojenne i zbrodnię agresji poprzez dostarczanie dronów i amunicji do Rosji. Jest to nie do przyjęcia i będziemy próbować dalej w różny sposób wpływać na Iran, aby zaprzestał faktycznie dostarczać paliwa dla Rosji, żeby dalej popełniała zbrodnie przeciwko Ukraińcom" - powiedział Zwarycz.

Informacje o rozmowie prezydenta Dudy z prezydentem Iranu skomentował m.in. były szef MSZ i europoseł PO Radosław Sikorski, który napisał na Twitterze, że "gdy irańskie drony niszczą Ukrainę, gdy przez Iran przewala się fala represji, Andrzej Duda dzwoni do rzeźnika z Teheranu, mordercy tysięcy dysydentów i komplementuje pokojową politykę terrorystycznego reżimu mułłów? Czy Prezydent nam zwariował?".

Odnosząc się do tego wpisu szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch przekazywał, że rozmowa z prezydentem Iranu była następstwem rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. "Dotyczyła z naszej strony niemal wyłącznie doniesień o sprzedaży kolejnych partii uzbrojenia dla Rosji. W sprawach szczegółów rozmów między państwami obowiązuje dyskrecja" - zaznaczył Kumoch.

Ambasador Zwarycz mówił podczas poniedziałkowej rozmowy również, że widać ogromne zainteresowanie strony polskiej udziałem w projektach odbudowy Ukrainy. "Około 1,2 tys. firm polskich już zgłosiło chęć udziału w różnych projektach. Mamy wypracowany plan odbudowy Ukrainy, który jest przewidziany na 10 lat. Mamy też plan szybkiej odbudowy Ukrainy i to już jest nie tylko omawiane, ale i realizowane krok po kroku, szczególnie jeśli chodzi o infrastrukturę krytyczną" - mówił Zwarycz.

Zaznaczył, że kolejną okazją do dyskusji na ten temat m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim będzie wtorkowa Międzynarodowa Konferencja Ekspercka nt. rekonstrukcji i modernizacji Ukrainy, która odbędzie się w Berlinie pod auspicjami Grupy G7 oraz Komisji Europejskiej.