Waldemar Buda: nie przyjmiemy żadnego emigranta

Nie przyjmiemy żadnego emigranta. Jeśli będą nakładane za to kary, będziemy się odwoływać - zapowiedział w niedzielę w Polsat News minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Jesteśmy gwarantem tego, że emigranci w taki, czy inny sposób nie trafią do Polski - dodał.

"Jeżeli przegłosujecie pakt migracyjny w Parlamencie Europejskim, to my i tak nie przyjmiemy żadnego migranta. Będą nakładali być może jakieś kary. Będziemy się od tego odwoływać. Nie będziemy tego płacić. Jesteśmy gwarantem tego, że ci emigranci w taki, czy inny sposób nie trafią do Polski" - zapewnił Buda podczas debaty wyborczej w Polsat News, zwracając się do posła Platformy Obywatelskiej Mariusza Witczaka.

Wygramy wybory i zadbamy o interes narodowy Polski

"Możecie sobie w tym parlamencie głosować jak chcecie ze swymi kolegami z Weberem, z innymi, którzy są rzeczywiście liderami Europejskiej Partii Ludowej" - dodał.

Mariusz Witczak z PO pytany czy jego partia jest w stanie przeciwstawić się paktowi migracyjnemu odpowiedział: "Wygramy wybory i zadbamy o interes narodowy Polski. Mamy tutaj 2 mln przedstawicieli narodu Ukraińskiego i nie będziemy przyjmowali emigrantów" - stwierdził.

Tzw. pakt azylowo-migracyjny to przygotowana przez Komisję Europejską propozycja zmiany obowiązujących przepisów unijnych. Przewiduje ona m.in. system "obowiązkowej solidarności". Polega on de facto na tym, że albo kraje przyjmują migrantów, albo muszą płacić około 20 tys. euro za każdą osobę.

Polska sprzeciwia się zapisom paktu azylowo-migracyjnego. Warszawa uważa obowiązkową solidarność - opartą de facto wyłącznie na relokacji lub karach finansowych za nieprzyjmowanie migrantów - za całkowicie niewłaściwą.

15 października referendum, w którym zostaną zadane cztery pytania

15 października - w dniu wyborów parlamentarnych - odbędzie się referendum, w którym zostaną zadane pytania: "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?", "czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?", "czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?" oraz "czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?".