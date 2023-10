Walka ze zmianami klimatu to nie sprint, a maraton. Siły rozłożyć trzeba na lata

Zielona transformacja to długa podróż, która będzie wyglądała inaczej w poszczególnych krajach - podkreślali uczestnicy sesji "Transformacja klimatyczna szansą dla gospodarki i biznesu na rynkach rozwijających się", która odbyła się 5 października w ramach konferencji PRECOP 28.

W procesie transformacji energetycznej istotne będzie między innymi wsparcie zielonych inwestycji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, podkreślali uczestnicy sesji "Transformacja klimatyczna szansą dla gospodarki i biznesu na rynkach rozwijających się", która odbyła się 5 października w ramach PRECOP 28 w Katowicach.

Ważne są działania dające wyraźne korzyści dla środowiska, umożliwiające przechodzenie na zieloną gospodarkę.

Duże firmy mogą dzielić się wiedzą w tym zakresie z mniejszymi podmiotami.

Ata Can Bertay, członek Rady Doradczej Chapter Zero Türkiye z Sabanci University, w czasie sesji "Transformacja klimatyczna szansą dla gospodarki i biznesu na rynkach rozwijających się", która odbyła się 5 października w ramach PRECOP 28 w Katowicach, zwrócił uwagę na to, że mówiąc o zmianach klimatu, nie należy zapominać również o małych i średnich firmach.

- W 2022 roku w Turcji przygotowano kwestionariusz dotyczący przystosowania do zmian klimatu. I coraz więcej firm wypełnia kwestionariusze i deklaruje podejmowanie określonych działań - wskazywał Ata Can Bertay. - Inicjatywa Chapter Zero może też wspomóc te mniejsze firmy. Podczas różnych spotkań i konferencji duże firmy mogą się dzielić wiedzą. Ważne, żeby tworzyć ambasadorów - firmy, które będą zachęcać innych uczestników rynku do wprowadzania zmian - podkreślał.

Celem międzynarodowej inicjatywy Chapter Zero jest podniesienie świadomości konsekwencji zmian klimatycznych dla firm oraz wpływu biznesu na klimat.

Elisabetta Falcetti, dyrektor regionalna na Polskę i Kraje Bałtyckie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, wskazywała na konferencji z kolei na znaczenie projektów, które będą wywierały wpływ na przyszłość. Ważne jest tu zazielenianie gospodarki. W Polsce istotne będzie między innymi wsparcie zielonych inwestycji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Ważne są działania dające wyraźne korzyści dla środowiska, umożliwiające przechodzenie na zieloną gospodarkę. Zwracała na to także uwagę Karina Litvack, ambasadorka, prezes założyciel Climate Governance Initiative.

Trzeba także pamiętać, że zmiany klimatyczne są zjawiskiem, które stwarza istotne ryzyko dla przedsiębiorstw, jak również stanowiącym zagrożenie dla stabilności systemu finansowego. Wzrastać będą wymogi dotyczące ujawniania informacji odnoszących się do aspektu zmian klimatycznych. Te ustawowe, jak i te dobrowolnie nakładane na siebie przez organizacje. W trakcie sesji wskazywano również, że dążenie do poprawy klimatu, żeby było skuteczne, musi stać się obszarem zainteresowania wszystkich interesariuszy biznesu.

- Chodzi o długą podróż, która będzie wyglądała inaczej w poszczególnych krajach. Jest naprawdę wiele do zrobienia. Przy czym nie da się wszystkiego zrobić naraz. Pewne projekty będą trwały przez dziesięciolecia - mówił o polityce dekarbonizacji i ograniczania emisji Terry McCallion, członek Rady Doradczej Chapter Zero Uzbekistan. – Ważne, żeby ukierunkować działania. Pewne rozwiązania można dostosować do poszczególnych rynków. Ważne będzie przekazywanie wiedzy i doświadczeń.

Sunita Rajakumar, założycielka, przewodnicząca, Climate Governance Malaysia, wykładowca ds. zmian klimatycznych w UNITAR International University zaznaczyła, że nie ma jednej polityki prowadzącej do celu. Należy prowadzić inwestycje i koncentrować się na adaptacji. Przy tym trudno jest określonym branżom i firmom podążać naprzód samodzielnie, bez wsparcia decydentów politycznych.

Lucyna Stańczak-Wuczyńska, przewodnicząca rady, Chapter Zero Poland wskazała, że Chapter Zero jest platformą łączącą ludzi.

- Mówimy o planach dekarbonizacji, te plany są długoterminowe. Jeżeli chodzi o Chapter Zero, to jest to platforma do dzielenia się wiedzą - zaznaczała Lucyna Stańczak-Wuczyńska.

Chapter Zero Poland jest częścią powołanej przez World Economic Forum - Climate Governance Initiative - skupiającej członków, członkinie rad nadzorczych oraz prezesów i prezeski najważniejszych spółek. Między innymi w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Francji od lat działają lokalne agendy Chapter Zero. Chapter Zero Poland pomaga zidentyfikować ryzyka i szanse, jakie niosą zmiany klimatyczne, a następnie zainwestować w odpowiednie możliwości oraz opracowanie strategii biznesowych w zakresie łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich.

Lucyna Stańczak-Wuczyńska przypomniała też w trakcie sesji, że w 2021 roku 43 instytucje finansowe z całego świata utworzyły „Net Zero Banking Alliance".

Obecnie skupia ona ponad stu członków reprezentowanych przez 40 krajów i ponad 43 proc. globalnych aktywów bankowych. Podjęły one wyzwanie związane z dostosowania działalności kredytowej i inwestycyjnej do granicy określonej w porozumieniu paryskim.

- Duża część instytucji przyłączyła się do tego sojuszu - mówiła Lucyna Stańczak-Wuczyńska. - Jako firma generalnie zmierzamy ku net-zero. Jest także obszar związany z ryzykami. Często niektóre firmy nie wiedzą, jak przedstawia się ich sytuacja w kontekście dekarbonizacji. Mamy prawie stu inżynierów pracujących dla banku. Mamy własną akademię ESG, bowiem banki wcześniej nie miały zbyt dużego doświadczenia w tym zakresie. Często trzeba usiąść wspólnie z klientem i zastanowić się, w którym miejscu się on znajduje, jeżeli chodzi o kwestie zmniejszania emisji - wskazywała.

Moderatorem sesji była Iva Georgijew, partner, Deloitte Central Europe, przewodnicząca Rady Dyrektorów, Deloitte Central Europe, Lider Cen Transferowych Deloitte w Europie Centralnej.

- Mówimy o transformacji klimatycznej, bowiem jest ona konieczna - wskazywała Iva Georgijew. - Spotykamy się w czasie pewnego spowolnienia gospodarczego na świecie. Natomiast strategia klimatyczna pozostaje istotna i dotyczy również małych i średnich przedsiębiorstw. Dotyczy ona nas wszystkich - zaznaczyła.