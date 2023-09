Wanda Zwinogrodzka: kwartalnik "Trimarium" służy kulturowej integracji regionu Trójmorza

Międzynarodowy kwartalnik "Trimarium" służy kulturowej integracji krajów regionu Trójmorza - powiedziała w poniedziałek wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Wanda Zwinogrodzka podczas konferencji prasowej w Warszawie, na której zaprezentowano drugi numer czasopisma.

"Często o naszych bezpośrednich sąsiadach z krajów Trójmorza, o ich historii i kulturze dowiadujemy się poprzez filtr ogólnoświatowych mediów, zamiast bezpośrednio od naszych sąsiadów, którzy mogli by nam opowiedzieć o sobie w sposób bardziej kompetentny i rzetelny. Dlatego w Instytucie Literatury powstała idea kwartalnika "Trimarium. The History and Literature of Central and Eastern European Countries". Ma on zaradzić brakowi wiedzy i ignorancji w dziedzinie historii i literatury całego regionu Trójmorza. Służy integracji kulturowej tych krajów i lepszemu zrozumieniu, wzajemnemu poznawaniu się" - wyjaśniła Zwinogrodzka.

"Naukowcy z różnych krajów - od Litwy, przez Polskę, Czechy, Słowację, Rumunię aż po Mołdawię - omawiają tematy do kolejnego numeru kwartalnika. Jego celem jest wzajemne poznanie historii i literatury w krajach całego regionu i zebranie w jednym miejscu całej wiedzy, a także wspólny przekaz dla świata - ponieważ nie tylko zbyt mało wiemy o naszych sąsiadach, ale nie potrafimy sformułować naszego stanowiska w międzynarodowym dyskursie. Redakcja kwartalnika jest w pełni międzynarodowa. Widzimy już pierwsze pozytywne efekty projektu, który został już dostrzeżony na świecie m.in. w USA" - dodała.

Region Trójmorza to 12 krajów leżących pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Zamieszkuje go 112 milionów osób - 21,8 proc. populacji całej Unii Europejskiej.

"W ciągu ostatnich 500 lat wszystkie co najmniej dwukrotnie utraciły niepodległość, były wielokrotnie najeżdżane, okupowane, grabione. W przeciwieństwie do Europy Zachodniej nigdy nie rozwinął się tu absolutyzm, wcześnie wprowadzono rządy prawa. Łączy je opresja historyczna czyli wspólnota losów narodów żyjących pomiędzy imperialnymi potęgami Rosji, Niemiec, a kiedyś także i Turcji. Świadomość zagrożenia niepodległości i państwowości jest obecna w społeczeństwach tych państw" - podkreśliła Zwinogrodzka.

"Kwartalnik +Trimarium+ wpisuje się w kulturową współpracę krajów regionu Trójmorza. Dziś prezentujemy już drugi jego numer. Kwartalnik jest logicznym zwieńczeniem i konsekwencją dotychczasowej działalności naszego instytutu. Dlatego nie było dla nas problemem zorganizowanie międzynarodowej redakcji" - powiedział dyrektor Instytutu Literatury dr hab. Józef Maria Ruszar.

Redaktorem naczelnym kwartalnika jest dr Paweł F. Nowakowski. Pierwszy numer ukazał się w lipcu br. Każdy z numerów czasopisma jest podzielony na dwie części: historyczną i literaturoznawczą, posiada także wiodący temat oraz część publicystyczną.

"+Trimarium. The History and Literature of Central and Eastern European Countries+ to kwartalnik wydawany przez Instytut Literatury w Krakowie. Głównym celem czasopisma jest prezentacja historii i literatury poszczególnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. Czech, Litwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier, a także innych krajów Trójmorza. Wersja drukowana kwartalnika wydawana jest w języku angielskim. W wersji elektronicznej artykuły są dostępne również w językach oryginalnych autorów"- informuje Instytut Literatury.

Projekt "Trimarium. The History and Literature of Central and Eastern European Countries" jest finansowany przez MKiDN.

