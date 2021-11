Warchoł: akceptacja orzeczenia TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej SN spowodowałaby bezkarność wielu sędziów

Akceptacja orzeczenia TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej SN prowadziłaby do umorzenia kilkuset spraw i bezkarności wielu sędziów oskarżonych o czysto kryminalne przestępstwa - powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł po spotkaniu z komisarzem UE ds. sprawiedliwości Didierem Reyndersem.

Komisarz UE ds. Sprawiedliwości Didier Reynders przebywa z dwudniową wizytą w Warszawie. W jej ramach spotkał się m.in. z kierownictwem resortu sprawiedliwości.

Warchoł relacjonował, że jednym z tematów rozmowy z komisarzem była "kwestia rzekomych nacisków na polskich sędziów i wykonania zaleceń Trybunału Sprawiedliwości UE".

"Komisarz po raz kolejny wezwał do wykonywania orzeczeń, tymczasem pokazaliśmy na podstawie faktów, (...) do czego prowadziłoby bezkrytyczne wykonywanie wyroków TSUE" - powiedział wiceszef MS.

Jak zauważył, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego wydała przeszło 600 orzeczeń; są wśród nich - kontynuował - tak bulwersujące sprawy, jak m.in. pozbawianie immunitetów sędziów, którzy prowadzili samochód w stanie nietrzeźwości.

"Postępowania wobec nich zostałyby umorzone, a zgodnie z zasadą ne bis in idem, nie można by do nich wrócić. Więc TSUE proponuje nic innego, jak bezkarność wielu sędziów oskarżonych o czysto kryminalne przestępstwa. Dlatego nie jest możliwa w państwie praworządnym, w państwie prawa abolicja dla tych, którzy sami siebie określili kastą, darowanie kar, bezkarność tych, którzy powinni stać na straży szacunku dla prawa" - oświadczył Warchoł.

"Nie możemy pokazywać społeczeństwu, że jedni są lepsi, drudzy gorsi. A akceptacja wyroku TSUE do tego, by prowadziła - do umorzenia tych kilkuset spraw i do niemożliwości pociągnięcia tych sędziów do odpowiedzialności karnej" - ocenił.