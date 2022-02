Warchoł dla "Naszego Dziennika": UE podeptała kompromis

Prezydent idzie w tym samym kierunku, który został wyznaczony jego wcześniejszymi projektami, obecnie obowiązującymi, czyli w kierunku kompromisu. Ale kompromis został przez organy UE odrzucony i podeptany - ocenił w weekendowym wydaniu "Naszego Dziennika" wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Warchoł w wywiadzie dla "Naszego Dziennika" był pytany, czy prezydencki projekt zmian w Sądzie Najwyższym "rozwiąże problemy wynikające z pozatraktatowych żądań organów unijnych".

"Przede wszystkim chciałbym wyrazić uznanie dla inicjatywy prezydenta, ponieważ to on jest architektem i autorem ustawy o Sądzie Najwyższym, która jest powodem ataków na nasz kraj ze strony Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To projekt prezydencki a nie ministerialny jest powodem nakładania kar przez TSUE" - ocenił wiceminister.

Przypomniał, że ministerialne projekty zostały przez prezydenta zawetowane. "Gdyby one obowiązywały, nie byłoby obecnie problemów" - dodał.

Zdaniem wiceministra "problemy są generowane przez tzw. starych sędziów zasiadających w Sądzie Najwyższym". "Oni inspirują wrogie Polsce działania poprzez kierowanie pytań prejudycjalnych do TSUE. To oni podjęli uchwałę 23 stycznia 2020 r., która łamie prawo, Konstytucję i pozwala na kwestionowanie prerogatyw prezydenckich" - podkreślił Warchoł.

Jak ocenił, propozycje prezydenta niczego nie rozwiązują. "Prezydent idzie w tym samym kierunku, który został wyznaczony jego wcześniejszymi projektami obecnie obowiązującymi, czyli w kierunku kompromisu. Ale kompromis został przez organy UE odrzucony i podeptany" - dodał.

Zdaniem wiceministra prezydencki projekt nie rozwiązuje problemów z UE, a dodatkowo "istnieje zagrożenie, że może on doprowadzić do anarchii i spowolnienia rozpatrywania spraw zwykłych ludzi, ponieważ wprowadza mechanizm weryfikacji sędziów z perspektywy ich praworządności".

Prezydent Andrzej Duda przedstawił w czwartek propozycję zmian w ustawie o SN i innych ustaw. W piątek projekt wpłynął do Sejmu. Zakłada on m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i zastąpienie jej Izbą Odpowiedzialności Zawodowej, wprowadzenie tzw. "testu bezstronności i niezawisłości sędziego" oraz możliwość weryfikacji niektórych orzeczeń Izby Dyscyplinarnej.