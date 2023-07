Warchoł o raporcie KE dotyczącym praworządności w krajach UE: jest dowodem na łamanie prawa przez Komisję Europejską

Oceny, które wystawia Komisja Europejska, nie leżą w zakresie jej kompetencji. Raport jest więc dowodem na łamanie prawa przez Komisję Europejską, a także stosowanie przez nią podwójnych standardów - ocenił w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Warchoł odniósł się w ten sposób do corocznego raportu dotyczącego praworządności w krajach UE, który został opublikowany przez Komisję Europejską. W jego ocenie "co roku dostajemy tendencyjny raport oparty wyłącznie na odczuciach i twierdzeniach opozycji".

"Zamiast rzeczowego dokumentu powstaje raport będący tubą propagandową naszych oponentów politycznych. Nie może być inaczej, skoro zarzuty są fałszywe. Co więcej, oceny, które wystawia Komisja Europejska, nie leżą w zakresie jej kompetencji. Raport jest więc dowodem na łamanie prawa przez Komisję Europejską, a także stosowanie przez nią podwójnych standardów" - zaznaczył.

Dodał, że przy opracowywaniu założeń reformy sądownictwa posiłkowano się rozwiązaniami, które już funkcjonują w innych krajach. "I okazuje się, że to, co jest dobre w Hiszpanii czy Niemczech, u nas jest już złe" - mówił.

Na uwagę o tym, że tym razem pojawił się nowy punkt, a mianowicie dotyczący Komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022 ocenił, że "to jest wyjątkowo obrzydliwe".

"Była już ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher w jednym z wywiadów powiedziała wprost, że informacje o problemach z praworządnością w Polsce, które docierały do Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, były efektem rosyjskiej dezinformacji. I jak podkreślała: +Zarówno Unia, jak i Ameryka, przyjmowały ją bezkrytycznie+. I w tej sytuacji Komisja Europejska stawia nam zarzut, że chcemy sprawdzić, jak daleko sięgały rosyjskie wpływy w Polsce. Przecież gdyby nie ogromne nieprawidłowości, które miały miejsce w ostatnich latach, dekadach, to ona by nie została powołana" - mówił.