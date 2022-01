Wargocka (PiS): wycofanie się, bądź zawieszenie Polskiego Ładu nie może mieć miejsca

Wycofanie się, bądź zawieszenie Polskiego Ładu nie może mieć miejsca, to trudna reforma, ale potrzebna; to zmiana, którą zapowiadaliśmy od początku naszych rządów - mówiła w poniedziałek posłanka PiS Teresa Wargocka.

Wargocka podczas poniedziałkowej konferencji prasowej mówiła o podatkowej części Polskiego Ładu, która weszła w życie z początkiem roku. "Wnioski, postulaty opozycji, części mediów, żeby wycofać się z Polskiego Ładu, bądź zawiesić go w ogóle nie może mieć miejsca" - oświadczyła.

Podkreślała, że wprowadzone ustawy podatkowe, to "zmiana rewolucyjna". "Zmiana, którą zapowiadaliśmy od początku naszych rządów, czyli tak zmienić system podatkowy, abyśmy nie byli tym jedynym państwem w Europie, w którym obciążenia podatkowe wyższe ponoszą osoby o niższych dochodach, natomiast osoby o dochodach wysokich te obciążenia mają mniejsze" - powiedziała.

Jak mówiła, dotychczasowy system podatkowy był bardzo niesprawiedliwy i jest bardzo trudny do zmiany, gdyż budzi to opór. W tym kontekście wskazywała, że 54 proc. Polaków ma dochody do 4,5 tys. zł, a średnia emerytura to 2600 zł brutto.

Posłanka PiS zwróciła uwagę na kwestię składki zdrowotnej, którą - jak oceniła - nierówno byli obciążeni obywatele. Jak wskazała, składka zdrowotna dla pracownika zarabiającego rocznie 100 tys. zł wynosiła ok. 9 tys. zł. "Pracodawca, który miał dochody pięć razy większe płacił składkę o połowę mniejszą" - mówiła Wargocka.

"Trudna reforma, potrzebna reforma. My chcemy tę reformę absolutnie przeprowadzić" - zapewniła.

Wargocka zwróciła uwagę, że pojawiające się nieścisłości i niedoprecyzowania podczas wprowadzania zmian są na bieżąco wyjaśniane, monitorowane i poprawiane.

"Nie mogliśmy nie wprowadzić Polskiego Ładu. Nawet teraz w sytuacji covidowej, ponieważ to właśnie Polski Ład, w całym swoim szerokim programie, nie tylko podatkowym, to jest odpowiedź rządu na ten stan gospodarki światowej, polskiej po Covidzie" - podkreślała posłanka PiS.

Wtórowała jej rzeczniczka ugrupowania Anita Czerwińska, która zapewniała, że posłowie PiS są bardzo zaangażowani w informowanie na temat wprowadzanych zmian związanych z Polskim Ładem. "Jesteśmy w stałym dialogu z naszymi wyborcami i wszystkimi, którzy mają swoje uwagi, zastrzeżenia czy pytania" - mówiła.

1 stycznia weszła w życie podatkowa część Polskiego Ładu. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza program w podatkach, jest podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie znikła ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc. Ma to zrekompensować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do 11 tys. 141 zł.

Na początku stycznia media informowały o szeregu grup zawodowych i społecznych, które po 1 stycznia otrzymały wyraźnie niższe wypłaty (m.in. niektórzy nauczyciele, funkcjonariusze służb mundurowych, emeryci). Przedstawiciele rządu zapowiedzieli zmiany, które mają - według nich - naprawić skutki wejścia w życie Polskiego Ładu. Minister finansów podpisał m.in. rozporządzenie zmieniające technikę poboru zaliczek na podatek dochodowy.

Według resortu finansów dzięki tym przepisom osoby, które otrzymały mniejszą pensję w styczniu, dostaną jak najszybciej wyrównanie wypłaty pensji. Chodzi - jak wskazano - m.in. o nauczycieli i służby mundurowe. Zaznaczono, że rozporządzenie wprowadza też rozwiązanie, które spowoduje, że nauczyciele akademiccy, których obowiązują inne zasady naliczania kosztów uzyskania przychodów, a zarabiający do 12 800 zł brutto, również otrzymają zwrot nadpłaconych zaliczek.