Warmiacy w Nowy Rok wróżyli sobie na przyszłe miesiące

Koniec starego roku i początek nowego był dla Warmiaków czasem magicznym, w którym wróżono sobie na przyszłe miesiące. Wypiekano też ciastka - "nowolatki" - by zapewnić urodzaj na polach i liczność domowego inwentarza.

"W wigilię Nowego Roku leją dziewczęta cynę i wosk. Roztapiają je na łyżce lub w garnuszku i wlewają do naczynia napełnionego wodą. Po skrzepnięciu wyjmują ulanki i patrzą, co się ulało. Wielka radość panuje, gdy się jakiejś panience uda coś ładnego. Wróży się też z pławienia węgli. Do misy nalewa się wody, do której wrzuca się węgle, następnie mąci się wodę, jeżeli oba węgle schodzą się i płyną obok siebie, to znaczy, że w nowym roku nastąpi ślub z tym kawalerem, o którym się myślało wrzucając węgle do wody" - pisała o sylwestrowo-noworocznych tradycjach w 1959 roku Maria Zientara-Malewska w książce "Warmio moja miła".

Nie tylko dla panien przejście ze starego roku w nowy był czasem magicznym. Na te dni Warmiacy stosowali specjalne pozdrowienie. "Boże, daj Wama szczęście w tym roku nowym, abyśta w zdroziu drugiego doczekali!" - mówili Warmiacy do odwiedzanych sąsiadów, czy znajomych. Ci zaś odpowiadali: "Bóg zapłać. I wama daj Boże szczęście w tym roku, żebyśta w zdroziu drugiego doczekali!"

Noworoczną tradycją było wypiekanie ciastek zwanych "nowolatkami". Zientara-Malewska pisała, że wyrabiano je "z trunku poświęconego w dzień świętego Jana i z mąki".

"Lepi się z niego Trzech Króli, drzewa, konie, krowy, owce, prosięta, kury, gęsi, kłosy i kartofle. Tak ulepione +Nowe lato+ suszy się w piecu i następnego dnia wiesza figurki Trzech Króli w szafce, gdzie wiszą do następnego roku, kłosy umieszcza się pod pułapem, a ulepione z ciasta zwierzęta dodaje się w Nowy Rok do pokarmu koniom, bydłu, owcom itd. Pokruszone odrobinki +Nowego lata+ kładzie w szpary w korze drzew, mówiąc przy tym: +Ja ci daja nowe lato, a ty daj mi łowoc za to+. Okruchy "Nowego lata" wkłada się także pszczołom do uli, mówiąc: +Ja ci daja nowe lato, a ty daj mi mniodu za to+" - opisywała Zientara-Malewska.

Pobożni katoliccy Warmiacy wieczorem kropili wodą święconą dom i budynki gospodarcze. Unikano w tym dniu rozstajnych dróg i bezdroży wierząc, że można tam spotkać nieszczęście.