Warmińsko-mazurskie: 120 osób na szkoleniu podstawowym i wyrównawczym WOT

W 41. Giżyckim Batalionie Lekkiej Piechoty im. ppor. Kazimierza Chmielowskiego ps. "Rekin" 120 osób rozpoczęło szkolenia podstawowe i wyrównawcze w ramach 4 Warmińsko - Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Starsza szeregowa Sabina Mazurek poinformowała PAP, że w rozpoczętym szkoleniu weźmie udział 120 osób. "To w tym roku największe, jak do tej pory, powołanie do służby w giżyckim batalionie" - podkreśliła Mazurek.

Rekruci szkolenia wyrównawczego przez osiem dni będą doskonalić wiedzę wojskową. Nowo wcieleni ochotnicy będą się szkolić szesnaście dni. "W tym czasie rekruci poznają podstawy terenoznawstwa, pierwszej pomocy i topografii. Jednak główny nacisk przygotowania żołnierza nałożony jest na szkolenie strzeleckie" - podała Mazurek.

W przesłanym PAP komunikacie Sabina Mazurek poinformowała, że ochotnicy "są w różnym wieku, mają różne historie i rozmaite pasje".

Szkolenie przyszłych "terytorialsów" zakończy uroczysta przysięga wojskowa, która odbędzie się 29 kwietnia w Kętrzynie.