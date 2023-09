Warmińsko-mazurskie: 120 pracowników urzędu wojewódzkiego na szkoleniu "Trenuj z wojskiem"

Około 120 pracowników Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego weźmie w tym tygodniu udział w szkoleniu w ramach akcji "Trenuj z wojskiem". To pierwsza w Polsce tego typu inicjatywa, której uczestnikami będą osoby pracujące w jednej instytucji - podało Wojskowe Centrum Rekrutacji w Olsztynie.

Urzędnicy zapoznają się z podstawami m.in. obsługi broni, zasad przetrwania, walki w bliskim kontakcie, pomocy medycznej i zachowania podczas alarmu. Wezmą udział w zajęciach ze strzelania, które odbędą się na strzelnicy LOK i strzelnicy wirtualnej. Będą szkolić się pod okiem żołnierzy 16. Dywizji Zmechanizowanej, 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz Wojskowego Centrum Rekrutacji w Olsztynie.

Trwające osiem godzin szkolenie "Trenuj z Wojskiem - Urząd Wojewódzki" odbędzie w najbliższy czwartek na strzelnicy garnizonowej. Ma w nim uczestniczyć 120 pracowników tej instytucji.

"Jest to pierwsza w Polsce tego typu inicjatywa, która powstała na doświadczeniach poprzednich edycji +Trenuj z Wojskiem+ i której uczestnikami będą osoby na co dzień pracujące w jednej instytucji, tworzące jedną grupę zainteresowanych" - poinformował por. Przemysław Domanowski z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Olsztynie.

Rzecznik wojewody Krzysztof Guzek powiedział PAP, że w szkoleniu wezmą udział wyłącznie takie osoby, które zgłosiły chęć uczestniczenia. Musiały też uzyskać zgodę swoich bezpośrednich przełożonych, np. dyrektorów wydziałów.

"To nie tylko pracownicy z Olsztyna, ale również z terenu. Wezmą udział w tym przedsięwzięciu w ramach szkolenia w zakresie obronności, które uważamy, że powinno obejmować przynajmniej część urzędników. Oczywiście, warunkiem udziału jest to, żeby nie naruszało to bieżącej pracy urzędu" - zaznaczył.

Przedsięwzięcie jest inicjatywą wojewody Artura Chojeckiego, który w lipcu uczestniczył w poprzedniej edycji "Trenuj z Wojskiem" i szefa Ośrodka Zamiejscowego w Olsztynie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji płk. Artura Lichończaka.

Do tej pory na terenie woj. warmińsko-mazurskiego w 19 szkoleniach w trakcie trzech edycji "Trenuj z wojskiem" wzięło udział ponad 1400 indywidualnych osób.

Jak zapowiedział MON, projekt bezpłatnych szkoleń wojskowych w całej Polsce wraca od 9 września i potrwa do końca października. Hasłem tej edycji jest "Trenuj z wojskiem - sam i w grupie".

"Otwieramy się jeszcze szerzej i zapraszamy do udziału ochotników indywidualnych, ale przede wszystkim grupy. Mogą to być dowolne środowiska - urzędy, stowarzyszenia, związki, zakłady pracy, firmy, kluby, itd. Wszyscy będą mile widziani w naszych jednostkach wojskowych" - informował resort obrony.

