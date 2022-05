Warmińsko-mazurskie: 237 absolwentów WSPol zostało promowanych na oficerów

Służba policyjna to misja - podkreślał w środę wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży podczas promocji oficerskiej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (woj. warmińsko-mazurskie). Stopień podkomisarza uzyskało 237 policjantów.

Wiceszef MSWiA, zwracając się do promowanych oficerów powiedział, że jest to chwila ważna dla całej policyjnej społeczności. "Służba policyjna to misja, stoicie na straży przestrzegania prawa i bezpieczeństwa obywateli. Jesteście blisko ludzi, staracie się zrozumieć ich problemy i zawsze służyć wsparciem" - mówił.

Jak zaznaczył, szczególnie widać to teraz, gdy mamy do czynienia z ogromnym zaangażowaniem wszystkich służb, w tym zwłaszcza policji, w pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy. "To dzięki wam obywatele Ukrainy czują się w naszym kraju bezpiecznie, a wsparcie otrzymują w zasadzie od pierwszych chwil, gdy przekraczają granicę, w punktach recepcyjnych czy na dworcach PKP" - powiedział.

Poboży podkreślał, że promocja na pierwszy stopień oficerski to nie tylko zaszczyt, ale ogromna odpowiedzialność i zobowiązanie. "Jestem pewien, że nie zabraknie w was stanowczego stróża prawa wtedy, gdy będzie to konieczne, ale zawsze priorytetem będzie dla was niesienie pomocy słabszym i pokrzywdzonym" - stwierdził.

Zapewnił, że MSWiA wspiera i będzie wspierało policję, dbając o warunki służby, godną płacę, dobrą infrastrukturę i sprzęt. "Właśnie dlatego realizujemy obecnie kolejny już program modernizacji służb mundurowych. Tylko w latach 2022-2025 do służb podległych MSWiA trafi ponad 10 mld zł, z czego 6,5 mld zł do policji" - zaznaczył.

Dziękując funkcjonariuszom za służbę w imieniu kierownictwa resortu, przypomniał, że badania opinii społecznej pokazują, iż poziom poczucia bezpieczeństwa obywateli jest bardzo wysoki, co - jak mówił - jest zasługą policji.

Komendant główny policji gen. Jarosław Szymczyk zwracał uwagę, że promowani w środę absolwenci WSPol zdobyli szlify oficerskie w niezwykle trudnych czasach. "Pandemia, szturm na polską granicę z Białorusią i brutalny atak wojsk rosyjskich na Ukrainę to wydarzenia, które zostawiły trwały ślad w otaczającej nas rzeczywistości" - mówił.

Jak zauważył, obecnie przed policją stoi wiele zupełnie nowych, dodatkowych wyzwań związanych z pomocą ukraińskim uchodźcom. Przekazał, że od początku wojny do działań związanych z taką właśnie pomocą zostało skierowanych już blisko 100 tys. funkcjonariuszy, czyli tyle, ile liczy cała ta formacja. "Każdego dnia dbamy o bezpieczeństwo zarówno Polaków, jak i wszystkich osób, które schroniły się w naszym kraju" - zapewnił.

Podczas uroczystości na placu apelowym szczycieńskiej uczelni promowanych na pierwszy stopień oficerski, czyli podkomisarza, zostało 237 policjantów, w tym 43 kobiety. Są to policjanci z całej Polski, którzy ukończyli szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych lub studia pierwszego i drugiego stopnia na WSPol.

Pierwszy raz po blisko dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 uroczystościom towarzyszył rodzinny piknik dla bliskich nowo mianowanych oficerów.

Przed uroczystością delegacja z wiceministrem Pobożym i komendantem głównym złożyła kwiaty przed tablicą upamiętniającą policjantów zamordowanych w Kalininie przez NKWD wiosną 1940 roku.

Szczycieńska WSPol to jedyna uczelnia w kraju specjalizująca się w kształceniu policjantów i funkcjonariuszy innych służb podległych ministrowi MSWiA bądź przez niego nadzorowanych. Kształci blisko 3 tys. studentów na kierunkach: kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, nauka o policji i informatyka. Uczelnia zajmuje teren 37 ha i dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną.