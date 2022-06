Warmińsko-Mazurskie: 450 tys. zł od samorządu województwa na ratownictwo wodne

450 tys. zł przeznaczy w tym roku na ratownictwo wodne w regionie samorząd województwa warmińsko-mazurskiego - podał Urząd Marszałkowski w Olsztynie. Wsparcie otrzymało sześć organizacji czuwających nad bezpieczeństwem osób przebywających nad wodą.

O wysokości dofinansowania przekazanego w tym roku na ratownictwo wodne poinformował w poniedziałek marszałek województwa Gustaw Brzezin. Jak zaznaczył, jest to kwota zbliżona do tych z poprzednich lat. Dotacje od regionalnego samorządu podzielono między sześć organizacji, w zależności od zasięgu ich działania.

WOPR Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie otrzymało 141 tys. zł, Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Giżycku - 135 tys. zł, Elbląskie WOPR - 66 tys. zł, Mazurska Służba Ratownicza z siedzibą w Okartowie - 35 tys. zł, OSP w Szeligach Jednostka Ratownictwa Wodnego - 40 tys. zł, a "Podwodnik" Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych w Strzelnikach koło Orzysza - 33 tys. zł.

Marszałek przypomniał, że chociaż dopiero rozpoczął się sezon, to doszło już do pierwszych utonięć i wypadków na wodzie. Zaapelował do osób wypoczywających latem w regionie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

"Nasz region słynie z pięknych jezior, ale korzystać z nich trzeba bardzo przezornie, umiejętnie, stosując się do wszystkich przepisów" - podkreślił.

Jak zaznaczył, samorząd wspiera też inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców i turystów. W sumie w tym roku przeznaczono na ten cel 2,25 mln zł z budżetu województwa, z czego 1,1 mln zł trafi do OSP na zakup pojazdów i sprzętu, a 300 tys. zł otrzyma policja na zakup łodzi patrolowych.

Prezes WOPR woj. warmińsko-mazurskiego Sławomir Gicewicz przekazał, że dotacja od samorządu zostanie przeznaczona m.in. na remonty i uzupełnienie sprzętu.

"Podkreślę, że od wielu lat, tam gdzie były zatrudnione zespoły ratownicze, nikt nie utonął w naszym województwie. Potrzeba jest nam finansów, żeby się rozwijać i żeby jak najwięcej osób mogło pracować jako ratownicy, zabezpieczając nasze kąpieliska i miejsca zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli" - powiedział.

Z kolei 800 tys. zł na ratownictwo wodne i szkolenia ratowników przekazał już w tym roku wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki. Najwyższą dotację (650 tys. zł) otrzymało Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które dba o bezpieczeństwo na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Mazurska Służba Ratownicza otrzymała 100 tys. zł, a Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych "Podwodnik" - 50 tys. zł.

Jak poinformował PAP rzecznik wojewody Krzysztof Guzek, tegoroczna kwota dotacji od wojewody będzie jeszcze wyższa, bo zostanie ogłoszony kolejny nabór ofert z zakresu ratownictwa wodnego.