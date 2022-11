Warmińsko-mazurskie: 5 tys. grzywny za nielegalne zatrudnienie Ukraińców

Przedsiębiorca, który nielegalnie zatrudniał 41 Ukraińców został ukarany grzywną w wysokości 5 tys. zł - poinformowała warmińsko-mazurska straż graniczna.

Rzecznik prasowa warmińsko-mazurskiej straży granicznej Mirosława Aleksandrowicz poinformowała, że grzywna jest efektem kontroli legalności zatrudnienia, jaką przeprowadzono w firmie w pow. iławskim.

"Firma ta delegowała do pracy cudzoziemców. Obywatele Ukrainy pracowali w branży budowlanej oraz meblarskiej. Łącznie kontrolą objęto 89 obcokrajowców. Okazało się, że pracodawca zatrudniał 21 kobiet w wieku od 24 do 60 lat oraz 20 mężczyzn w wieku od 21 do 52 lat na innych warunkach, niż określone to było w odpowiednim zezwoleniu" - poinformowała Aleksandrowicz.

O wysokości grzywny dla pracodawcy zdecydował sąd.