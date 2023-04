Warmińsko-mazurskie: Apel pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej na lotnisku Wilamowo

Na lotnisku Kętrzyn-Wilamowo (warmińsko-mazurskie) odbył się apel pamięci w 13 rocznicę katastrofy smoleńskiej. W uroczystościach wziął udział m.in. wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki.

Uroczystość rozpoczęła się od wycia syreny, następnie m.in. odczytano nazwiska ofiar, które 10 kwietnia 2010 roku zginęły w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

W ceremonii w Wilamowie brał udział wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, samorządowcy z Kętrzyna i żołnierze 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.

"O tej tragicznej katastrofie narodowej nie możemy zapomnieć i nie możemy nie oddać hołdu 96 nieżyjącym ofiarom katastrofy nawet szczególnie w chwili i okolicznościach, kiedy nadszedł czas by w rodzinach cieszyć się ze zmartwychwstania Jezusa" - napisali organizatorzy imprezy na stronie internetowej lotniska.

Wilamowo to małe lotnisko Aeroklubu Krainy Jezior. W tym miejscu po katastrofie smoleńskiej w 2010 roku, ustawiono pierwszy w kraju obelisk upamiętniający to wydarzenie. Jest to głaz z okolicznościową inskrypcją.