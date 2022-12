Warmińsko-mazurskie: Będzie zbiórka na pogorzelców z Szeplerzyzny

Gmina Iława zadeklarowała, że zwróci się do wojewody i marszałka o wsparcie finansowe w odbudowie domu we wsi Szeplerzyzna, który spłonął w sobotę. Gmina uruchomi także internetową zbiórkę, by pomóc pogorzelcom. Dach nad głową straciło sześć rodzin, budynek nie był ubezpieczony.

W nocy z piątku na sobotę doszło do pożaru dachu na domu, w którym mieszkało sześć rodzin. Działo się to we wsi Szeplerzyzna w gminie Iława. Wszyscy mieszkańcy ewakuowali się przed przyjazdem strażaków.

"W tym domu mieszkała rodzina z dwójką niepełnosprawnych dzieci, rodzina, w której jest 7-miesięczne niemowlę i seniorzy. Wszyscy znaleźli już schronienie - dwie rodziny zamieszkały u swoich krewnych, pozostali u innych rodzin, ale koszt pobytu tych ludzi będzie pokrywać gmina" - powiedział PAP wójt gminy Iława Krzysztof Harmaciński, który w poniedziałek spotkał się z pogorzelcami.

Wójt przekazał PAP, że inspektor nadzoru budowlanego wydał już zakaz użytkowania budynku i wchodzenia do niego. "Właściciele mieszkań wyrazili zgodę na to, by ludzie wskazani przez gminę mogli oczyścić dach z resztek pogorzeliska, jeśli tylko pogoda nam na to pozwoli chcielibyśmy nakryć strop plandekami, czy w inny sposób go zabezpieczyć. Na razie mocno pada u nas śnieg" - powiedział PAP wójt Harmaciński.

Ze wstępnych ustaleń gminy wynika, że na spalonym domu trzeba będzie prawdopodobnie rozebrać stary, przedwojenny strop i od nowa budynek zadaszyć. Wójt zwróci się o pomoc finansową do marszałka i wojewody, zapowiedział, że poprosi też miejscowe firmy o wsparcie materiałowe do odbudowy budynku.

"Zamierzamy też uruchomić zbiórkę na pomoc pogorzelcom, na pomoc w odbudowie domu. Ci ludzie mieszkali po sąsiedzku ale nie mieli wspólnoty mieszkaniowej, budynek nie był ubezpieczony. Większość sprzętów w mieszkaniach zostało zalanych, nie da się uratować na przykład mebli" - powiedział PAP wójt Harmaciński. Zapewnił, że potrzebną obecnie pomoc rzeczową pogorzelcy mają zapewnioną.

Przyczyny wybuchu ognia będzie wyjaśniać policja.