Warmińsko-mazurskie: Blisko 1,1 tys. zdarzeń spowodowanych silnym wiatrem, cztery osoby w szpitalu

Od godz. 23 w sobotę tj. od czasu, gdy nad warmińsko-mazurskim przechodzą gwałtowne wichury, strażacy interweniowali już blisko 1,1 tys. razy, cztery poszkodowane osoby trafiły do szpitali.

Rzecznik prasowy Warmińsko-Mazurskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Rafał Melnyk poinformował PAP, że do godz. 17:30 zanotowano 1.080 zdarzeń spowodowanych silnym wiatrem. Najwięcej interwencji, 211, strażacy odnotowali w Elblągu, 206 w Olsztynie, w Ostródzie 167, w Braniewie 104, a w Iławie 101. Melnyk przyznał, że od dawna strażacy nie notowali tak wielu interwencji.

W powiecie iławskim dwie osoby trafiły do szpitala po tym, gdy auto, którym jechali, uderzyło w powalone na drogę drzewo. W powiecie działdowskim (miejscowość Niestoja) wiatr zerwał dach z garażu, a to spowodowało zawalenie fragmentu ściany - gruz przysypał 40 i 14-latka - obaj trafili do szpitala.

W Sorkwitach strażacy zamknęli DK 16, ponieważ drzewo zagraża przewaleniem się na jezdnię, a w dodatku może zahaczyć o linię energetyczną. GDDKiA podaje, że w Dłużku walące się drzewo uszkodziło linię, która leży na jezdni, w związku z czym droga jest pilnowana przez straż i kierowcy muszą jechać objazdem.

Straż pożarna dostała bardzo wiele zgłoszeń o uszkodzeniach poszyć dachowych - do najpoważniejszego tego typu zdarzenia doszło w miejscowości Górko w powiecie ostródzkim, gdzie wiatr zerwał dach z budynku służącego celom gospodarczym.

"Kilka drzew spadło na auta, ale nie było w nich ludzi" - podał Melnyk.

Strażacy zasilają agregatami prądotwórczymi urządzenia dostarczające tlen chorym leczonym w swoich domach tam, gdzie nie ma zasilania.

Awarie prądu występują czasowo w całym regionie m.in. w Ostródzie, czy pod Olsztynem.

Według prognoz w nocy silny wiatr nie osłabnie, do tego może wystąpić oblodzenie. W wielu miejscach regionu, m.in. w Olsztynie, intensywnie pada śnieg. IMGW ostrzega przed zamieciami, przyrost pokrywy śnieżnej może sięgnąć 10 cm.