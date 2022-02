Warmińsko-mazurskie: Blisko 170 nowych żołnierzy w szeregach brygady WOT

Blisko 170 ochotników do służby w 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej złożyło w niedzielę przysięgę wojskową na placu apelowym w Braniewie. Obecnie brygada liczy już ponad 3 tys. żołnierzy.

Dowódca 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady OT płk Mirosław Bryś podkreślał, że przysięga wojskowa to nie tylko uroczystość, ale przede wszystkim akt ślubowania, czyli zobowiązanie, które podejmują ochotnicy wstępujący w szeregi żołnierzy. "Dziś, wypowiadając słowa roty przysięgi na sztandar, zobowiązują się stać na straży naszej ojczyzny. Składają deklarację gotowości, by nieść pomoc i wspierać lokalną społeczność oraz zapewnić pomoc administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych" - przypomniał.

Nowi żołnierze to mieszkańcy woj. warmińsko-mazurskiego. Ponad 130 z nich odbywało w ostatnim czasie w Braniewie tzw. "ferie w mundurze", czyli szkolenie (najczęściej podstawowe 16-dniowe) organizowane podczas zimowej przerwy w nauce.

"To oferta skierowana głównie do ludzi młodych; uczniów i studentów. Stąd aż 100 osób to kandydaci w przedziale wiekowym od 18 do 20 lat. Wśród nowo przyjętych jest również nauczycielka muzyki w szkole podstawowej, nauczyciel matematyki i fizyki czy przedszkolanka" - przekazał PAP Wojciech Andrearczyk z 43. batalionu lekkiej piechoty w Braniewie.

Jak zaznaczył, podczas tego szkolenia bramę braniewskich koszar przekroczył trzytysięczny kandydat do służby w Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie OT.

Ochotnicy przeszli egzamin z wychowania fizycznego, uczyli się m.in. posługiwania się bronią, topografii, poruszania się w tzw. w marszu ubezpieczonym czy zasad udzielania pomocy medycznej na polu walki. Poznawali elementy walki wręcz, obsługę radiostacji i przechodzili szkolenie saperskie.

Cały cykl szkolenia żołnierzy WOT trwa trzy lata i jest podzielony na trzy etapy: szkolenie indywidualne (pierwszy rok), specjalistyczne (drugi rok) i zgrywające (trzeci rok).

4. Warmińsko-Mazurska Brygada OT im. kpt. Gracjana Fróga ps. "Szczerbiec" powstała w 2018 roku i liczy obecnie ponad 3 tys. żołnierzy. W jej skład wchodzą bataliony lekkiej piechoty w Olsztynie, Morągu, Giżycku i Braniewie, a kolejny tworzony jest w Ełku.