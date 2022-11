Warmińsko-Mazurskie: Burmistrz Jezioran nieprawomocnie skazany za przekroczenie uprawnień

Na karę 10 tys. zł grzywny skazał Sąd Rejonowy w Biskupcu (woj. warmińsko-mazurskie) burmistrza Jezioran oskarżonego o nieprawidłowości przy realizacji umowy na dowóz uczniów. Wyrok nie jest prawomocny.

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie oskarżała samorządowca o nieprawidłowości przy realizacji umowy na dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie podległej mu gminy w 2019 roku. Wraz z nim oskarżono w tej sprawie dwie inne osoby.

Burmistrzowi stawiano w akcie oskarżenia m.in. zarzut przekroczenia uprawnień. Według śledczych jako funkcjonariusz publiczny, pomimo braku przesłanek do wypowiedzenia umowy zawartej z firmą z Olsztyna na dowóz uczniów, odstąpił on od tej umowy.

Oskarżony miał następnie udzielić zamówienia innemu wykonawcy (firmie należącej do Piotra S.), wybranemu niezgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych. Według prokuratury miał to zrobić na podstawie - opracowanej przez dyrektora gminnej jednostki budżetowej Wiesława J. - tzw. notatki z szacowania, zaniżającej wartość zamówienia i poświadczającej nieprawdę, co do szacunkowego wynagrodzenia wykonawcy.

Samorządowiec został ponadto oskarżony o to, że podczas przesłuchania na policji miał zeznać nieprawdę, co do nieotrzymywania sygnałów o nieprawidłowym wykonywaniu umowy przewozu przez firmę Piotra S., w szczególności o dowożeniu przez nią dzieci samochodem osobowym.

Z kolei Wiesław J. jako osoba odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz dzieci - został oskarżony o przekroczenie uprawnień i wystawienie dokumentu poświadczającego nieprawdę, co do szacunkowego wynagrodzenia wykonawcy tego zamówienia. W konsekwencji miało to doprowadzić do odstąpienia przez burmistrza od umowy z dotychczasowym wykonawcą i zawarcia nowej z firmą prowadzoną przez Piotra S.

Ostatni z oskarżonych - Piotr S. został oskarżony o zeznanie nieprawdy, co do niewykonywania przewozu dzieci samochodem osobowym.

Sąd Rejonowy w Biskupcu, zmieniając częściowo opis i kwalifikację prawną czynu, uznał burmistrza Jezioran za winnego przekroczenia uprawnień przy realizacji umowy na dowóz uczniów. Skazał go na 10 tys. zł grzywny. Orzekł też wobec niego środek karny w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości. Wyciąg z wyroku obejmujący rozstrzygnięcie, personalia samorządowca i stawiane mu zarzuty ma być wywieszony przez miesiąc na stronie internetowej sądu. Wyrok nie jest prawomocny.

Burmistrz został uniewinniony od zarzutu złożenia fałszywych zeznań. Natomiast dwaj pozostali oskarżeni - Wiesław J. i Piotr S. - zostali uniewinnieni od zarzucanych im czynów. O uniewinnieniu Wiesława J. zadecydowało ustalenie sądu, że opracowana przez niego tzw. notatka z szacowania nie była dokumentem mającym jakiekolwiek znaczenie prawne.

W ocenie biskupieckiego sądu, przekroczenie przez burmistrza uprawnień dotyczyło jedynie kwestii rozwiązania umowy z przedsiębiorstwem pokrzywdzonego. Sąd uznał, że brak było do tego przesłanek, a odstąpienie od umowy nastąpiło bez zachowania właściwego trybu.

"Następnie oskarżony, wiedząc że pokrzywdzonemu nie doręczono pisma zawierającego odstąpienie od umowy, zawarł umowę z nową firmą. Zdaniem sądu, oskarżony tym samym działał na szkodę gminy Jeziorany oraz interesu prywatnego pokrzywdzonego przedsiębiorcy" - przekazał rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Okręgowego w Olsztynie Adam Barczak.

Według sądu samochód wskazany w akcie oskarżenia jako osobowy, którym firma Piotra S. miała przewozić dzieci do szkoły, w rzeczywistości jest zarejestrowany jako samochód ciężarowy. Dlatego nie można uznać, że oskarżeni kłamali, zeznając, że dzieci nie były przewożone samochodem osobowym.