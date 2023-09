Warmińsko-mazurskie: Cieszyński, Cichoń, Pasławska i Kulasek wśród "jedynek" list do Sejmu

Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński (PiS), posłowie: Janusz Cichoń (KO), Urszula Pasławska (Trzecia Droga) i Marcin Kulasek (Nowa Lewica) to "jedynki" głównych komitetów wyborczych w okręgu olsztyńskim. W okręgu elbląskim wśród listy otworzą: posłowie Leonard Krasulski (PiS), Jacek Protas (KO) i Monika Falej (Nowa Lewica).

Liderem listy PiS do Sejmu w okręgu olsztyńskim (nr 35) jest minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Za pochodzącym z Wrocławia ministrem na olsztyńskiej liście PiS znaleźli się: wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, posłanka Iwona Arent oraz wiceministrowie: SWiA Błażej Poboży oraz Rozwoju i Technologii Olga Semeniuk-Patkowska. Obecni posłowie PiS z mazurskiej części regionu Jerzy Małecki i Wojciech Kossakowski kandydują z kolejnych miejsc.

Koalicja Obywatelska postawiła na byłego wiceministra finansów Janusza Cichonia, który był liderem listy również w poprzednich wyborach. Na czele listy Trzeciej Drogi znalazła się wiceprezes PSL, była wicemarszałek woj. warmińsko-mazurskiego posłanka Urszula Pasławska. Listę Nowej Lewicy otwiera sekretarz generalny tej partii poseł Marcin Kulasek.

W okręgu elbląskim do Sejmu (nr 34) listę PiS otwiera poseł Leonard Krasulski, długoletni bliski współpracownik prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. W 1989 r. wspierał i współorganizował kampanię Jarosława Kaczyńskiego w wyborach do Senatu z okręgu elbląskiego, zakończoną sukcesem. Z drugiego miejsca listy PiS kandydować będzie Teresa Wilk, wdowa po pośle Jerzym Wilku. Prowadził on prace legislacyjne dotyczące budowy nowej drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną, zmarł po długiej chorobie w trakcie kończącej się kadencji. Miejsca 3., 4. i 5. zajmują wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka oraz posłowie Robert Gontarz i Adam Ołdakowski.

W okręgu elbląskim KO na "jedynkę" listy wyznaczyła byłego marszałka woj. warmińsko-mazurskiego posła Jacka Protasa, a Nowa Lewica - posłankę Monikę Falej. Listę Trzeciej Drogi otwiera burmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk z partii Polska 2050 Szymona Hołowni, który wyprzedził posła PSL Zbigniewa Ziejewskiego.

Przed czterema laty w okręgu olsztyńskim (nr 35) w wyborach do Sejmu wygrało PiS, wprowadzając 5 posłów. 3 mandaty przypadły KO, a po jednym mandacie uzyskały PSL i Lewica. W okręgu elbląskim (nr 34) w 2019 r. zwyciężyło PiS, wprowadzając do Sejmu 4 posłów. Drugie miejsce zajęła KO (2 mandaty), po jednym mandacie otrzymały komitety SLD i PSL.